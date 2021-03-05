緬甸軍政府繼續血腥鎮壓反政變示威，第二城市曼德勒（Mandalay）再有軍警向示威者發射實彈，一名青年頸部中槍死亡。網上流傳多段軍警做出殘暴行為的片段，其中仰光一名示威者被軍警帶離一座建築物，再在街上遭近距離開槍，又有義務急救員（First Aid）遭多名警員毆打。另外路透社引述三位消息人士透露，在2月1日政局突變後，緬甸軍方曾試圖轉移在紐約聯邦儲備銀行所持有的約10億美元（7.8億港元）資金。不過，美國政府已無限期凍結這些資金。

軍警從後開槍再腳踢示威者

事件發生在最大城市仰光，片段由當地民居拍下，可見一名穿白衣、相信是示威者的人被一群軍警帶離一座建築物，其後突然遭近距離從後開槍，白衣人應聲倒地，這時再有兩名軍警分別用腳踢及出手毆打他，最後才由另外兩名軍警拖走。聯合國緬甸特使布爾格納（Christine Schraner Burgener）說：「一名示威者被警方帶走，在短距離射殺，可能僅1米。他沒有拒捕，他似乎死在街上。」

緬甸自上月爆發大規模反政變示威以來，已有超過50名平民死亡，周三有38名示威者被軍警所殺，其中仰光死18人，是示威至今死亡人數最多一日。聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）周四稱，至今鎮壓已導致至少54人死亡，但估計實際死亡人數更高。曼德勒周五再有最少一人被警員槍殺。

仰光周三亦有警員毆打義務救護員，過程被閉路電視拍下，可見最少6名持槍警員截停一輛義務救護車，迫車上的3名醫療人員下車，然後開槍射破擋風玻璃，再用槍托、警棍等毆打他們，有警員用腳踢急救員的頭。

另一片段顯示，中部蒙育瓦（Monywa）有警員要求拖走一名受致命槍傷的示威者屍體；中部城鎮敏建（Myingyan）有一名14歲男童被射頭殺死。

另外，路透社及數碼組織研究員指，緬甸有軍裝士兵及警察利用中國社交平台TikTok向示威者發死亡威脅。數碼權利組織緬甸訊息通信技術發展（MIDO）表示，在TikTok發現逾800段親軍方片段，其中一段2月底上載的片段顯示，一名穿軍服的男子舉槍指着鏡頭說：「我會射向你XX的臉……而我用的是實彈……我今晚將會巡邏整個城市，我見人便開槍……如果你想成為烈士，我就成全你。」

英國《每日郵報》／《蘋果》資料室

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