隨着武漢肺炎疫苗逐漸普及，各地近期陸續興起「疫苗通行證」或「疫苗護照」構想，建議人們旅遊或進入部份場所前，需先出示接種證明。截至2月，以色列在短短兩個月內，逾50%人口、即470萬人已獲接種最少一劑武肺疫苗，當地政府2月底起實施「綠色護照」機制，在重開健身室、體育場館、酒店等場所的同時，只准已接種疫苗或有免疫力的武肺康復者進入，有團體稱此舉損害人權，亦有東主憂慮將造成歧視。

以色列政府2月中旬宣佈，同月月底重開多種場所，但只有商店、商場和博物館等部分場所可讓所有人進入，文化及體育場館、健身室、泳池和酒店等康樂設施則只限持有「綠色護照」者進入，「綠色護照」制度在3月初擴展至餐廳堂食、大型活動及商務會議。

「綠色護照」是以色列用作識別對武肺具免疫力人士的機制，已接種疫苗的人士或早前感染武肺但已康復的人士可下載應用程式登記，取得「綠色護照」二維碼，並在進入指定場所時確認二維碼或出示紙本針卡，才可使用場所。

衞生部長：不打疫苗者會被遺棄

以色列多個城市亦計劃引入類似機制，要求教師必須注射疫苗，否則不得返校任教，亦有酒店東主揚言將解僱拒絕接種疫苗的員工。以色列衞生部長艾德斯坦（Yuli Edelstein）形容接種疫苗是公民責任，儘管政府不會強制所有人接種，但不接種的人「會被遺棄」。當局又警告公眾不要試圖偽造接種證明，否則即屬違法，可被罰款5,000謝克爾（約1.18萬港元）。

海法大學公共衞生學院講師拉茲（Maya Peled Raz）表示，僱主雖然不能強制員工接種疫苗，但亦可以保障營運為由，選擇只聘請已接種人士。拉茲承認這做法可能損害人權，但認為只要目的合理及取得適當平衡，損害一點人權仍可接受，形容「即使你不接種，我們也不能讓你害別人」。

拒接種者批侵犯人權 寧不堂食

現時以色列控制的巴勒斯坦人聚居地區更是大部分居民均未獲安排接種。34歲的哈科恩（Ofek Hacohen）是其中一名不願接種疫苗的人，他指出武肺只是流感的一種，只要保持身體強壯便自然可應付，亦認為疫苗不安全。對於「綠色護照」計劃，哈科恩不以為然，稱這不會改變其原則，又稱即使不能到劇院、球場甚至無法在餐廳堂食，他也能生存。

32歲的格林（Avichai Green）表示他不信任政府，因此無意接種疫苗，他批評「綠色護照」把不接種疫苗的人當作播毒者，甚至限制他們進出部分場所，屬侵犯人權，亦只會分化國民。

在以色列第四大城市里雄萊錫安（Rishon Lezion）經營健身中心的伊萬紐科夫（Oleg Ivanyukov）亦指，擔心「綠色護照」機制將造成歧視，他亦無權查看顧客的接種證明，因此只會口頭詢問他們是否已接種。

勢擴大貧富國旅遊差異

當地團體「以色列人權協會」指出，現行法例沒授權僱主取得員工接種疫苗的狀況，要求政府澄清，協會總監甘莫爾（Gil Gan-Mor）批評當局沒有具體政策，促請先由國會討論，並應在人權與公眾利益之間取得平衡。

類似以色列「綠色護照」的構想也在國際旅遊出現，部分國家及航空公司正探討「旅遊護照」，讓已接種疫苗的人士自由旅遊。不過《紐約時報》指出，現時接種疫苗較快的國家多屬富裕國家，「旅遊護照」將使富國與窮國的差距進一步擴大。

美國《紐約時報》/英國《每日電訊報》/英國《衞報》

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