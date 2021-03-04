美國拜登政府前日發表首份「國家安全戰略指南」，內容提到美中競爭越趨激烈，美國將正面對抗中國的各種威脅，又明確指出將捍衞香港、新疆和西藏的民主、人權和尊嚴，以及支持台灣，強調會致力為此與理念相近國家達成共識，並確保美國企業在中國開展業務時不需犧牲美國價值觀。

這份長24頁的指南花了大篇幅講述中國問題，明顯將中國視為未來安全戰略的重點。內容指中國已變得過份自信，是唯一有力糅合經濟、外交、軍事和科技能力的競爭對手，持續挑戰穩定和開放的國際系統，而美國長遠能戰勝中國的有效方法，就是投資在人民、經濟和民主，透過恢復美國的信譽和全球領導地位，確保是美國、而非中國「話事」。

正面對抗非法貿易 網路盜竊

指南又表示，中國在很多領域上尋求不公平的優勢，表現具侵略性和高壓，破壞開放和穩定的國際體系核心規則與價值。美國將在中國政府的行為直接威脅其利益與價值觀時回應北京的挑戰，並在中國進行不公平與非法的貿易行為、網路盜竊、以脅迫經濟傷害美國勞工、削弱美國領先和正在發展的科技，以及試圖侵害美國戰略優勢與國家競爭力時正面對抗。

布林肯：最大地緣政治考驗

指南雖然詳述中國各方面的威脅，但也表達出願意合作，稱美國將與北京實行務實和結果導向的外交，減少誤解或誤判的風險，同時歡迎中國政府在氣候變化、全球健康安全、軍備控制和核武不擴散等議題上合作。拜登發聲明表示，這份指南傳達了他對美國未來如何與世界互動的看法，展示他視外交為解決國家安全問題的首要工具。

國務卿布林肯同日亦發表上任後首場外交政策演說，論調與「國家安全戰略指南」相近。他將對華關係列入八大需要優先處理事項，認為中國帶來的挑戰與其他國家不同，是「為本世紀最大的地緣政治考驗」。他指，美中關係將是該競爭時競爭，能合作時合作，須敵對時敵對，美國必須在具優勢的位置與中國打交道。

另外，他與拜登的立場一致，主張與盟友合作解決問題，鼓勵美國積極進行外交工作和參與國際組織，警告一旦美國退出，中國就會填補缺口。對於中國的專制手段，他認為美國要在新疆人權和香港民主受侵害時站起來捍衞價值觀，否則中國會變本加厲。

副國務卿提名人舍曼前日出席參議院聽證會接受提問，也談及中國的威脅。她表示美國兩黨都一致認同中國是美國的一大挑戰，而應對這項挑戰要由國內投資做起，如基建、5G和人工智能等，並要在競爭中勝出，確保中國無法駭入美國的網絡和竊取商業機密。

針對布林肯的言論，中國外交部發言人汪文斌表示，以意識形態劃線，拉幫結派搞針對特定國家的「小圈子」不得人心、沒有出路，希望美方摒棄陳舊過時的零和思維，採取理性務實的對華政策。

路透社/法新社