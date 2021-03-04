美國新一份國家安全戰略指南除了大談中國威脅，也沒有忽視俄羅斯、伊朗和北韓這些老對手，更揭示了應對北韓問題的潛在方案。

爭取對朝短期減威脅

指南有多處將俄羅斯與中國相提並論，如指中俄威脅都越來越大，表示將就一系列的新興軍事科技與中俄進行有意義的對話，提及「面對越來越獨斷的中國和破壞穩定的俄羅斯」帶來的戰略挑戰，主張美國將調整資源投資在頂尖的科技和能力上。另外又特別描述俄羅斯決心增強環球影響力和擔當破壞者的角色，顯示美國視俄羅斯為中國以外另一大威脅。

至於伊朗和北韓，指南形容兩者都在追求可改變形勢的科技和能力，威脅美國、其盟友和地區穩定，主張以外交手段應付它們的核威脅，篇幅較中俄少。

拜登上任以來多次表示要伊朗重返核協議，才願意撤銷制裁，立場明確，但評估北韓的報告尚未出爐，難以估計他會如何處理北韓的核計劃。有專家從指南中「減低北韓核計劃威脅」一句中，窺探到潛在方向。

美國智庫卡內基國際和平基金會專家潘達表示，如「減低威脅」是短期目標，而要北韓完成棄核是長期目標，那麼就值得注意，認為這是較現實的方案。美國的北韓研究組織North 38也指，棄核這目標雖應該保留，但要重新包裝，認為先爭取短期內限制北韓的核子和導彈能力會較可行，主張拜登應盡快行動，避免北韓以試射導彈或核試先發制人。

路透社