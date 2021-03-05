美國疾病控制預防中心（CDC）早前指戴「雙口罩」對防止感染武漢肺炎效果較好，但日本理化學研究所與神戶大學研究員運用超級電腦「富岳」，模擬不同種類和組合的口罩防止飛沫效果，結果發現如果正確佩戴一個外科口罩覆蓋口鼻，便可阻隔85%粒子，但在外科口罩上再加聚氨酯口罩，阻隔效果只略增至89%，專家認為兩者差距不大。

日本《朝日新聞》報道，「富岳」模擬結果發現，如果只戴一個不織布口罩，但沒有妥當調整鼻樑金屬條，只可防止69%飛沫。如果佩戴者調整好金屬條，令口罩緊貼臉部，便可大幅提高至85%防飛沫；若只調整好金屬條，但口罩與臉部之間仍有空隙，則只可防止81%飛沫。

專家︰最重要口罩與臉部無空隙

如果大家在不織布口罩與臉部有空隙的情況下，外面再加上一個聚氨酯口罩，可以防止89%飛沫，阻隔效果只比戴一個口罩略增4%。另外佩戴兩個外科口罩也無甚效果，反令口罩邊緣空氣漏入情況更嚴重。

研究又指單以一個口罩評估，N95口罩防感染效用最好，依次是外科口罩、布口罩和聚氨酯口罩。主持研究的神戶大學教授坪倉誠指出，戴兩個口罩與只戴一個的防飛沫效果差異不大，因此戴一個不織布口罩對防疫而言已十分足夠，最重要是戴口罩方式正確，口罩與鼻子之間不要露出空隙。

路透社/日本《朝日新聞》

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