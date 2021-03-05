澳洲SBS電視台宣佈將停播中國央視（CCTV）及旗下英文頻道中國環球電視網（CGTN）節目，原因是英國當局早前撤銷CGTN的播放牌照後，有人權組織向SBS管理層致函，考慮到其內容存在嚴重侵犯人權而作此決定。

英國監管部門早前收回CGTN播放牌照後，人權組織「保護衞士」（Safeguard Defenders）致信SBS管理層，指CCTV在2013年至2020年間播出約56人在嚴刑脅逼下「承認控罪」的片段，有關內容不只在中國國內播出，還透過CCTV-4（中文國際頻道）和CGTN在全世界廣播。

SBS發聲明指周六起停播：「由於引起了嚴重憂慮，以及涉及內容的複雜程度，因此決定中止廣播CCTV和CGTN的新聞節目，同時對有關電視台進行檢討。」SBS設有World Watch系列節目，為觀眾提供來自世界各地電視台的新聞節目，當中包括15分鐘的CGTN英語新聞，以及30分鐘的CCTV普通話新聞。

早前CGTN曾先後被英國和德國禁播，但該電視台向法國申請播放牌照，獲得法國監管部門批出牌照，英國由於受《歐洲跨境電視公約》框架所限，英國仍能收看CGTN。

路透社/澳洲SBS電視台/《蘋果》資料室

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