英國《金融時報》、法新社及路透社均引述歐盟消息報道，歐盟周四首次動用疫苗出口禁令干預疫苗供應，禁止25萬劑在意大利生產的阿斯利康疫苗出口往澳洲，理由是藥廠沒有達到對歐盟履行的供應責任，而歐盟打算將疫苗出口管制措施延長至6月底。

報道指，阿斯利康要求羅馬政府批准，從意大利阿納尼（Anagni ）廠房出貨25萬劑疫苗往澳洲，但被意大利政府拒絕。一名歐洲官員指，禁令是由羅馬提出的，而且「獲歐盟執行委員會同意」，意大利外交部於是「同日」拒絕出口。

歐盟1月底公佈啟動「疫苗出口透明機制」，於歐盟境內生產的疫苗出口前需獲批准。有關機制容許國家機構在諮詢歐盟執行委員會（European Commission）後，倘歐盟認為藥廠沒有履行疫苗供應責任，便會阻止疫苗出口，這個管制措施將會持續至3月底。路透社報道，歐盟打算將措施延長至6月底，有外交人員指，歐盟執行委員會將延議延長措施至6月，成員國亦同意，認為措施有需要，包括德國及法國亦支持。

與生產商輝瑞/ BioNTech和Moderna不同，英國及瑞典合資藥廠阿斯利康尚未交付其向歐盟承諾的劑量。歐盟1月底與英國爆發疫苗爭奪戰，導火線是阿斯利康宣佈3月底前無法履行對歐盟的疫苗供應合約，稱由於生產困難，今年第一季向歐盟供貨量將從8000萬削減至4000萬，並說因與英國更早簽約，會優先供貨給英國，而與歐盟簽約時列明是「盡力而為」提供疫苗，且也不會挪用英國廠產量補足缺口，引發歐盟大怒。外界一度質疑歐盟生產的疫苗被出售給歐盟以外的國家，促成歐盟建立疫苗出口登記制度。

歐盟負責為成員國採購疫苗，卻被指無取得足夠疫苗，而其監管機構亦被指花太多時間批評疫苗使用，導致接種進展太慢而飽受壓力。

意大利去年12月起為民眾接種，但進度緩慢受批評，全國6000萬人中，至今只有150萬人接種，主要是長者及醫護。

澳洲上周開始為民眾接種輝瑞/ BioNTech疫苗，預定由周五起使用阿斯利康疫苗。

法新社／德新社／路透社／CNBC

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