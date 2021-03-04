全球各地視武漢肺炎疫苗為撲滅疫情的靈丹妙藥，經濟活動可望逐漸回復，陸續有國家或地區為免疫情再起，推出疫苗護照，日後到海外旅遊或出差，隨時要出示這接種過疫苗的證明才能成行。然而目前大多數國家或地區不是強制接種疫苗，各國進行的速度亦不一，接種過的人或因而享有某些自由或特權，引發歧視、道德和法律等問題，以下將會拆解疫苗護照的用途和爭議。

日後旅遊需要疫苗護照？

雖然多國的疫苗接種計劃僅起步不久，但對已接種的民眾而言，一旦各國陸續解除旅遊限制，將帶來很大便利。目前波蘭、愛沙尼亞、冰島、羅馬尼亞、格魯吉亞及塞舌爾視疫苗接種證明為有效文件，可代替病毒檢測陰性證明，意味了他們或不用在入境後接受隔離等嚴格防疫措施。

雖然未有國家或地區正式將疫苗護照列為入境條件，惟不排除有國家打開先例後陸續跟隨。即使國家不把疫苗護照列為必需，一些旅行社或航空公司也可能會這樣做，例如顧客對象是50歲以上人士的郵輪公司Saga，便要求所有旅客要徹底完成接種，澳洲航空則指乘客在登機前要出示疫苗接種證明。

疫苗護照只用於旅遊？

往後疫苗護照隨時連日常生活都需要用到，擁有全球最高疫苗接種率的以色列就是例子，該國推出疫苗「綠色護照」作為民眾出入不同場所的憑證（見另文）。

即使政府不主動推出疫苗護照，一些企業亦可能自發要求顧客出示有關證明才能入內，有企業正在研究類似電子門票的系統，要求客人入場時出示二維碼，檢查他是否已接種了疫苗。

英國音樂場地信託（Music Venue Trust）認為，出示疫苗護照或陰性證明是今年內能復辦音樂會的唯一辦法，該慈善組織的行政總裁戴維德（Mark Davyd）直言：「經濟上可行的活動不能跟社交距離共存，疫苗證明是讓場館回復最大容量的方法之一。」英國早前排除了在餐廳和酒吧推行疫苗護照系統的可能，但首相約翰遜表明舉辦大型活動，很有可能會要求入場人士出示證明。

工作場所也需要疫苗護照？

即使不去海外旅遊甚至不參與大型活動，日後去工作也有機會需要疫苗護照，事關一些企業可能要求員工接種疫苗，英國皮姆利科水管公司（Pimlico Plumbers）向英國廣播公司（BBC）表示，將會要求員工接種，並可能向不願遵循的員工追究責任。

英國司法大臣白樂彬（Robert Buckland）指出，只要員工合約列明，企業可要求新入職員工必須接種疫苗，但現有員工亦不受限制，而且企業亦不太可能強迫員工，因為可能會引發宗教信仰和孕婦等歧視爭議，有律師表示護老院的工作人員或經常去海外的旅遊業界人士等高風險人士或屬例外。

各國將如何推行疫苗護照制度？

雖然不少國家仍在衡量疫苗護照的優劣，上述提及的以色列已推出了疫苗護照，其他國家亦陸續推出一些證明書，冰島為已接種了兩劑疫苗的公民發出明明，丹麥讓需要到海外的已接種疫苗人士，可自行到政府網站列印接種證明，還開發了一款在過關時出示接種證明的手機應用程式，巴林亦有應用程式供民眾登記接種疫苗。

要各國之間有一套公認的疫苗護照制度，在實際操作上則相當困難，至少每個國家使用的疫苗及對疫苗的審查程度皆不一樣，而且建立一個易於使用又能保障使用者私隱的系統是一大難題，還要在推出後不斷更新世界各地的最新限制和要求。

國際航空運輸協會（IATA）自行開發了「旅遊通行證」（Travel Pass），旅客可以在這個應用程式儲存自己的疫苗或陰性證明，瑞士非牟利組織The Commons Project和世界經濟論壇亦開發了類似的程式「CommonPass」。

相比推出一套國際認可的系統，目前更有可能是國與國之間或某些集團成員國自行達成協議，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）便敦促歐盟執行委員會制定疫苗接種認證計劃，讓已接種人士在歐盟內自由旅行；夏威夷也正在研發其疫苗護照系統，或最快在今年5月讓美國其他地方民眾到當地，西班牙伊維薩島及馬略卡島希望政府以當地為疫苗護照試點，吸引英國遊客前往度假。

疫苗護照引發道德問題？

疫苗護照的確引起了嚴重的道德問題，以色列的疫苗「綠色護照」已引來激烈的爭辯，事關該系統直接區分了已接種及未接種人士，卻無視了有人或因過敏反應而無法接種，更不用說以色列根本不是強制民眾接種疫苗，故有人批評這等同將社會劃分成兩個階級。英國政府同樣指出若用政府的角色去「禁止」民眾前往戲院或參與音樂會，將會有一些「道德問題」，未來數月將會有正式報告研究這些問題。

整個2021年預料全球各地均會為疫苗護照作爭論，然而在大趨勢下，即使不是強權政府也有機會在當地引入類似疫苗護照系統，作為提高疫苗接種率的手段。

《Time Out》網站

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