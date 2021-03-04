哈里夫婦和英國皇室公開反目，雙方敵意之深前所未見，哪怕是已故戴安娜王妃在生時亦不見會如此在傳媒面前揭對方瘡疤。一直有追蹤皇室動向的英國記者墨菲坦言，「我報道了皇室多年，實在記不起有哪次是這樣子公開擘面」。

所謂愛之深，恨之切，事情能鬧到如斯田地，雙方之前的關係必定是非比尋常。嚴格來說，今次除了是宮廷失和的連續劇，主軸更是兄弟鬩牆的戲碼，由《泰晤士報》指名道姓揭出時任肯辛頓宮傳訊秘書的克瑙夫，曾2018年指控梅根仗勢凌人，不難發現這宗爆料背後或有哈里的哥哥威廉的影子。

料威廉批准或默許放風

哈里夫婦婚後曾與威廉夫婦同住肯辛頓宮，四人當時共用一個公關團隊，克瑙夫正是其中一人，但他目前已是威廉旗下的慈善基金話事人。曾任英國廣播公司皇室記者的亨特認為，「威廉向來御下甚嚴」，若沒有他批准或默許，身邊人根本不可能向傳媒放風。

同樣，若是沒有哈里夫婦的同意，他們的律師亦斷不會直接用上「白金漢宮販賣假指控」的字眼，來回應《泰晤士報》的爆料。面對英國皇室打算向爆料者問話打車輪戰，《衞報》引述接近哈里陣營的消息人士報道，梅根決定不會就投訴內容逐個解釋，因為兩人覺得他們夫婦才真正是皇室欺凌的受害者。英國《衞報》