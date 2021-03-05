（北美通訊）加州三藩市於武漢肺炎疫情期間，於市內6個地點設立「安眠村」（Safe Sleeping Villages）專供露宿者紮營，以集中加強管理。《三藩市紀事報》（San Francisco Chronicle）專題報道，市政府管理每個帳蓬的成本達到每個月5,000元（美元，下同），或每年6.1萬元，平均成本比安置這些人入住市價的住宅單位更高。

三藩市露宿者及房屋支援局臨時局長斯圖爾特-卡恩（Abigail Stewart-Kahn）周三在預算委員會上公佈運作這6條紮營「村」的費用，本年度為1,610萬元，但也只能合共安置262個帳蓬，當中包括提供24小時的保安、一日三餐、浴室和運作費用。雖然費用比另一個針對露宿者的酒店安置計劃便宜，但酒店計劃可獲聯邦政府100%補貼。

此外，露宿者及房屋支援局已承諾，酒店計劃結束後會全數安置入住的露宿者，而目前在酒店的露宿者多達2,000人，而紮營區「村民」就只得314人。

營區主管Ahsha Safaí指出，明白在疫情危機下有必要安頓這些露宿者，但現時確實需要研究這些安排是否可以持續發展，而毋須依賴聯邦政府的任何補貼。

該報另一篇報道指出，市政府去年花費4,500萬元購入一幢有232個單位的大廈，計劃翻新後作為露宿者的永久住所。但調查發現，有七成露宿者拒絕入住。原因是永久住所需要付租金兼共用衞浴，而現時入住酒店有獨立浴廁、三餐免費。

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