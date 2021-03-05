串流音樂平台Spotify早前投訴，蘋果公司（Apple Inc.）的應用程式平台App Store涉嫌以種種方式，引導iPhone用戶使用蘋果旗下音樂平台Apple Music，涉嫌違反反壟斷法，又向開發商收取不合理佣金。歐盟及英國先後就事件展開調查，據悉歐盟已準備了一份指控清單。

Spotify批評蘋果不公平地限制競爭對手的程式，好讓其用戶使用Apple Music，其他程式也有這種情況。另一個投訴是向應用開發商收取最高達30%的佣金，開發Epic Games的遊戲廠商Fortnite去年嘗試在其程式內自建付款系統，隨即立即被蘋果下架。

歐盟委員會去年6月就Spotify的投訴等共四宗案件，對蘋果展開調查，據兩名消息人士透露，歐盟反壟斷監管機構正就控告蘋果的清單作最後準備，其中一名消息人士更指，這份清單可能在今年夏天前送到蘋果手上。

英荷展開調查 蘋果否認壟斷

英國競爭市場監管局（Competition and Markets Authority，CMA）周四表示，正在調查蘋果「涉嫌違反競爭法的行為」，指出將會考慮蘋果在英國是否對應用程式「具有支配地位」，若有則會進一步調查蘋果是否對開發商施加「不公平或反競爭的條款」。

CMA總裁科斯凱利（Andrea Coscelli）在聲明中指出：「我們每天都有數百萬人使用應用程式查詢天氣、玩遊戲或叫外賣，因此有關蘋果利用其市場地位設立不公平或限制競爭和選擇的條款，可能導致用戶在購買和使用應用程式時吃虧，必須進行仔細審查。」

路透社早前報道，荷蘭競爭管理部門也正在就相關問題進行調查，據悉已接近達成一份草案。蘋果則回應指，App Store是「對客戶來說是安全可靠的平台」，有助防止客戶受惡意軟件影響，對開發人員來說也是巨大的商機，會跟監管部門合作。

路透社/美聯社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！