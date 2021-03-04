根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過11.5億，全球死亡人數超過256.5萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,880萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過51.9萬。印度確診人數超過1,115萬，死亡人數突破15.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,071萬，死亡人數超過25.9萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

世衞擬直接公佈完整報告

美國《華爾街日報》報道，世衞專家近期赴中國追查病毒源頭後中美角力升溫，世衞團隊擬跳過公開中期報告，於數周內公佈完整報告。

美國政府取消退出世衞後主張疫源調查應該更公開透明，預告將仔細審視世衞團隊赴武漢調查的報告，並敦促中國公開所有相關資料，包括2019年12月首批確診或更早的疑似病例。

世衞秘書長譚德塞2月12日說，世衞團隊隔週可能公佈一份簡述疫源調查的中期報告，完整報告預計數周後出爐。率領世衛專家團隊的丹麥食品科學家班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）說，團隊已改變計劃，取消公佈中期報告，打算隨完整報告公佈一份摘要。他指依照定義，摘要報告不含所有細節，「既然外界對這份報告興趣濃厚，只公佈摘要將無法滿足讀者好奇心」。

報道指出，世衛專家團隊赴武漢調查時和中國科學家與官員合作，調查報告需要中方核准才能公布。中期報告延後發佈時，武漢疫源調查在政治與科學界持續引發爭議。

德州放寬防疫 加州州長呼籲戴兩個口罩

德州的共和黨籍州長阿博特（Greg Abbott）周二宣佈撤銷該州的口罩令和營業限制，稱「德州百分百開放」，但有部份大型連鎖零售店卻未有跟隨。

包括Target、星巴克CVS及Kroger等零件高，仍會繼續要求德州顧客在店內戴口罩。其他店舖，例如Albertsons等雖然會取消戴口罩要求，但仍然鼓勵民眾佩載。

德州和其他州取消了強制戴口罩後，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）周四敦促加州人佩戴兩個口罩，以減少病毒的傳播，表示居民在公共場所時應「考慮使用額外的口罩和雙重口罩」。

德國批准向65歲以上人士注射阿斯利康疫苗

繼法國改變指引後，德國政府周四改變主意，批准65歲以上人士，接種英國阿斯利康藥廠與牛津大學合作研發的疫苗。德國衞生官員同時表示延後接種阿斯利康疫苗12周，可以增加有效率。

德國之前稱沒有足夠可靠數據，不批准向65歲以上人士注射阿斯利康疫苗，其他歐洲國家如丹麥、荷蘭及瑞典也跟隨。但本周法國改變立場，批准向65至74歲有健康問題的人士注射阿斯利康疫苗。

瑞典亦即將跟隨做法，衞生部門建議取消使用阿斯利康疫苗的年齡上限，意味65歲以上人士也可注射。

歐洲開始審視俄羅斯疫苗

歐洲藥品監管機構周四表示，已開始審查俄羅斯的Sputnik V疫苗，為該疫苗獲批鋪平道路。

匈牙利1月成為首個批准俄羅斯疫苗緊急授權的歐盟國家，斯洛伐克已下令裝運疫苗，捷克總理也表示該國可能會使用Sputnik V疫苗。

歐洲藥品管理局（EMA）在聲明中表示，將審查正在進行中的疫苗測試數據，直至有足夠證據證明可以申請正式上市授權為止。EMA對Sputnik V疫苗採用了「滾動審核」（rolling reviews），讓研究人員在最終數據準備好之前，提交實時結果，從而加快審批流程。

法新社／美聯社／新華社

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