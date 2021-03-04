美國國會警察繼周三警告，可能有民兵組織攻擊國會山莊，促使眾議院取消周四會議後，持續加強國會大樓保安，有國防部官員指，國會警察周四要求國防部，延長國民警衞軍駐守國會山莊多兩個月。

路透社引述國防部官員指，國防部已收到並會研究國會警察的要求，很大可能會批准。

1月6日國會被前總統特朗普支持者攻入後，國民警衞軍便被派駐守衞國會，國會周圍也架起高圍欄。目前大約有5,200名國民警衞軍駐守大樓附近，他們的任務預定3月12日完結。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在每周記者會上也表示支持延長國民警衞軍駐守時間，「只要有需要，我們應該讓他們留在這」。她也指退役美國陸軍中將奧諾雷(Russel Honoré)已提交建議草案，長遠改善國會大樓的安全。

美國國土安全部及聯邦調查局周二發佈通告指，收到情報顯示有民兵組織計劃在當地周四衝擊國會山莊，眾議院後來決定取消周四會議，國會大樓周四保安顯著加強。這次情報與極右陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）有關，他們相信特朗普會在4日宣誓就職。

聯邦檢察官至今已起訴逾300人參與導致5死的國會騷亂，被捕者包括民兵組織成員。國會警察有大約2300名警員，負責國會大樓、議員及訪客等安全；國民警衞軍由國防部管理，而1月6日也有份出動的華盛頓警方，則由市政府管理。

YouTube暫無意解封特朗普頻道

特朗普因為被指煽動支持者攻入國會，被各社交平台封鎖。YouTube行政總裁伊齊茨基（Susan Wojcicki）周四指，當公司認為現實世界的暴力風險程度減少後，就會解封美國前總統特朗普的頻道。

YouTube在1月國會騷亂後，就指特朗普的頻道違反政策而將之封鎖，伊齊茨基周四與智庫「大西洋理事會」負責人受訪時說，「由於存在煽動暴力的風險，該頻道仍處於暫停狀態」，她又指最近國會警察警告周四會發生針對國會大樓的襲擊，顯示「暴力風險仍然存在」。

路透社

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