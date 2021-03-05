（北美通訊）特朗普極可能在明年出選，但此特朗普非前總統特朗普，而是他的新抱挪拉（Lara Trump）。據知她有意參加2022年中期選舉，接替已表明不再尋求連任的共和黨籍參議員波爾（Richard Burr）的北卡羅來納州議席。雖然有人質疑她從政是否一時衝動，但挪拉若然出選，正好驗證已退下總統之位的特朗普，能否維持自己在共和黨人中的高支持度，並且將之轉化予其他人。

分析認為，挪拉若能繼承或分享到老爺的支持率，所產生的影響將遠遠超出她的個人政治前途。因為若特朗普能夠提攜其他共和黨人當選，他自封為黨領袖就難再被撼動。有共和黨人認為，，挪拉在共和黨初選中肯定可以輕易擊敗任何對手。北卡羅來納州共和黨主席懷特利（Michael Whatley）表示，他敢肯定若挪拉參選，風頭將會席捲全北卡州。他說現時的目標是確保特朗普在大選時贏得的選票得以維持，並轉化成共和黨鐵票。

不過，特朗普的造王者之路並非一帆風順。在他領導下，共和黨在2018年中期選舉中失去眾議院的控制權，但去年選舉就表現出色，差一點點就重奪眾議院。不過，在參議院方面，共和黨就失去喬治亞州兩個議席，亦同時失去控制權。

從未擔任過公職的挪拉，是特朗普次子埃里克（Eric Trump）的妻子，她暫未正式評論是否參選，但上星期在霍士新聞頻道（Fox News Channel）接受訪問時說：「敬請期待」，又補充表示，對於參選一直保持「開放」態度。

據兩名匿名的消息人士說，她仍然考慮是否參選。其中一人指出，雖然參選意味着她和丈夫及兩名年幼子女一家要搬到北卡州居住，但本身是土生土長北卡州人，以及曾於2016年和2020年幫老爺在北卡州拉票的她，其實對北卡州，以至選民都異常熟悉。她甚至將女兒命名為卡羅來納（Carolina）。

另一名消息人士就指，挪拉亦喜歡「第二個特朗普參選」這主意，即使這將會成為她老爺能否在2024年捲土重來的考驗。前第一千金伊萬卡（Ivanka Trump）早前已表明，將不會於明年出選佛羅里達州，無意搶奪魯比奧（Marco Rubio）的參議院議席；而特朗普長子唐納德（Donald Trump, Jr.）據報亦無意參選。

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