中國全國人民代表大會周五在北京召開,人大副委員長王晨會上介紹《人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》草案,預告收緊香港立法會選舉。外國傳媒隨即跟進報道,其中英國《衞報》以頭條位置處理,稱今後只有忠於中國共產黨的人能管治香港,美國有線新聞網絡(CNN)則指,北京眼中「最適合的民主」制度根本沒有民主。

CNN:中方「完善」香港選舉標誌民主派末路

CNN周五發表分析文章,題為《中國「改善」香港民主的構想或標誌民主派末路》(China’s plans to ‘improve’ democracy in Hong Kong could spell the end of the city’s opposition),指出香港立法會本身已只是「半民主」體制,人大雖然未詳細公佈如何改造香港選舉制度,但預計目的均是減低民主派贏得立法會議席的機會,至於本已由小圈子選出的行政長官,亦預料將進一步受北京控制,直指北京眼中的「愛國者」需對共產黨忠誠,且獲得北京信任的人正越來越少。

CNN亦提到港府正推動區議員宣誓,形容此舉可被用作封殺近乎全部民主派人士,加上港府日前以國安法起訴去年參與民主派初選的47人,一旦各人罪成恐面臨最高10年監禁,故現時餘下挑戰北京的政治人物已不多。

《衞報》則指中國修改香港選舉制度以加緊箝制香港,稱未來只有北京眼中的「愛國者」可參選,而「愛國者」亦即對中共忠誠的人。

法新社:香港沒民主是民憤原因

英國廣播公司(BBC)形容中方是「徹底改造」(overhaul)香港選舉制度,以確保由「愛國者」治港,顯示中國政府不再容忍香港出現異見聲音。BBC引述新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎指,香港民主派2019年於區議會選舉大勝,對北京而言屬警號,亦反映中方的抹黑不奏效,但「中共很想除去那些他們不願聽見的聲音」。

路透社指出,今次改動將是香港1997年主權移交中國後,最大型的政制重整,將進一步破壞香港民主,也為北京在港進行專制管治鋪路,預料香港民主派將遭受歷來最大重創,未來恐被邊緣化,北京在《基本法》中承諾的香港普選亦恐遙遙無期。

法新社則主要聚焦北京引入選委審核參選人資格的安排,指出香港從沒實現民主,是市民不滿北京並激發示威的原因之一,但最少以往香港還有小規模的反對派可發聲,民主派亦會勝出選舉,修改香港選舉制度卻會給予中國否決任何參選人的權力,大幅削弱香港本已有限的民主。

英國《衞報》/英國廣播公司/美國有線新聞網絡/法新社/路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!