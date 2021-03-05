美國藥廠Moderna研發的武漢肺炎疫苗獲美國、英國和歐盟採用，據最新的研究數據顯示，至少12人接種該款疫苗後，出現延遲的皮膚過敏反應。專家強調屬正常身體反應，民眾毋須憂心繼續接種第二劑疫苗。

由11名醫生組成的專家小組向《新英格蘭醫學雜誌》致函，發現3萬多名接種了首劑Moderna疫苗人士中，小部份人出現皮膚過敏。他們重點觀察當中12人，這12人的接種位置出現大範圍紅腫、痕癢或疼痛，更有人遲至接種11天後才出現有關徵狀。

專家小組表示，12人的皮膚過敏反應現已消退，平均用了6天時間來處理，並鼓勵他們全部接種第二劑Moderna疫苗。他們接種第二劑後，一半人已沒有再出現皮膚過敏，有3人出現跟早前同樣程度的皮膚過敏，另外3人的過敏情況比前一次輕微。

專家：屬正常情況 應完成接種兩劑

領導研究的布魯曼塔爾（Kimberly Blumenthal）表示：「不論你接種後立即起疹，或是延遲出現，這些情況都不應阻止你接種第二劑。我們（公開個案）旨在令醫生及其他護理人員早知有可能出現這種延遲反應，不會因此受到驚嚇，可以向病人提供正確的建議。」

另一研究人員謝諾伊（Erica Shenoy）則指出，醫生和患者遇到這種情況，可能會將延遲出現的皮膚過敏和皮膚感染混淆，由於這種情況並不存在感染問題，因此毋須服用抗生素。

皮疹是藥物反應中常見的過敏性免疫延遲反應引致，皮膚病學專家費曼（Esther Freeman）認為純屬身體免疫系統的正常運作，而今次研究數據整體上讓人安心，故不應阻止民眾接種。美國疾病控制及預防中心（CDC）亦曾指，過敏屬身體建立免疫力的正常反應。

英國《每日郵報》

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