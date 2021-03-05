美國皮尤研究中心（Pew Research Center）周四發佈最新民調結果，發現美國人對中國持負面觀感的比例增至67%，較2018年時增加21個百分點，89%美國人認定中國是競爭對手或敵人，但只有53%受訪者稱有信心總統拜登的中國政策有效，比其他議題低。民調亦提到香港問題，76%受訪者形容中國大陸與香港的緊張關係對美國是重要議題，較台灣問題高2個百分點。

調查在2月1日至7日間透過網上舉行，涵蓋2,596名美國人。調查發現美國人普遍對中國態度負面，當中以共和黨人較為反中，72%共和黨人支持對北京採取更強硬政策，而非繼續與北京加強經濟關係。另外共和黨人在100分滿分中，對中國給予50分或以下低分的比率亦達79%，較民主黨人高18個百分點，全國平均值則為67%，對中國給「0分」的受訪者比例亦大增至24%。

24%受訪者對中國給零分

美國人對中國的負面觀感主要源於侵犯人權、經濟磨擦、政治制度，以及認知到中國有意取代美國成為超級大國的意圖，其中關注人權問題的美國人有迹象增多，50%人形容中國人權政策對美國而言屬「非常嚴重」問題，按年增長7個百分點，90%受訪者指中國不尊重人權。

受訪者亦憂慮中國軍事和科技實力加強，48%人表示美國應把限制中國實力和影響力置於最高位置，且只有15%稱對中國國家主席習近平在國際事務的處理手法有信心，43%人稱對習近平完全沒有信心。具體政策方面，美國人大多支持限制中國的政策，55%人贊成限制中國學生赴美留學，70%人認同應推動中國人權，而非只顧經濟發展。

研究人員亦有問及香港和新疆議題，有受訪者形容中國人本身跟其他人沒分別，但中共是極權的共產政權，對侵略附近土地有野心，「這從他們收回香港便可見一斑」。雖然在美國人眼中，香港問題的重要性仍比中國的網絡攻擊、軍事實力、美中貿易逆差、人權、職位等議題低。

不足兩成共和黨人對拜登有信心

拜登曾表示希望美國與中國有更多平民交流，但亦表明中國是美國的威脅，他上任後亦沒取消前總統特朗普對中國的貿易限制和其他制裁。不過只有53%受訪者表示就拜登的對華政策有信心，較與盟友合作、反恐、應對氣候變化等其他國際性議題全部都要低，多達46%人不認為拜登的對華政策有效。其中在共和黨人中，只有19%稱對拜登對中國的策略有信心。

美聯社/皮尤研究中心

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！