多國研究人員去年發現，可訓練狗隻偵測武漢肺炎病毒，及早找出確診者，現時比利時、芬蘭和阿聯酋等國家已安排偵測犬在機場工作，希望及早識別受感染的入境人士。比利時一項實驗發現，偵測犬發現武肺確診者的準確度高，而且能夠比鼻拭子檢測早一周以上時間先偵測到病毒。

比利時探測犬公司「K9 Detection」推行試驗項目，檢測對象是當地一支足球隊奧斯坦德（KV Oostende），在為期數月的實驗中，球員一方面接受聚合酶連鎖反應測試（PCR），同時又會用棉花棒在球員腋下抽取樣本，供偵測犬以嗅覺檢測。

「K9 Detection」負責人韋克休伊森（Johan Weckhuyzen）表示︰「我們的發現在99.5%個案中，與 PCR 測試結果一致。」但偵測犬能夠在患者第一天受感染時已可識別出他們，比傳統測試更快，「有些球員最初的PCR檢測結果呈陰性，但我們發現是陽性，8至9天後他們再驗到陽性……如果他們根據我們的檢測結果，就可以早點讓受感染球員接受隔離，防止病毒在隊內擴散。」

成本較PCR低 適合測試入場球迷

韋克休伊森指出全賴偵測犬的功勞，足球隊武肺群組並沒有向外散播病毒，他認為未來歐洲國家逐漸放寬防疫措施、開放場所時，偵測犬將會是重要的檢測工具，而且成本較低，「我們必須捉緊每個機會，重啓我們的生活…… 要求幾千人先接受 PCR測試才入場看球賽，在財政和實際操作上都行不通」。

英國《泰晤士報》

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