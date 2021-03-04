美國《紐約時報》報道，拜登政府正秘密限制反恐無人機及突擊部隊，於阿富汗、敍利亞等戰區以外的地區展開襲擊，並正大規模審查是否需要收緊特朗普時期的軍事行動方針。

前線評估改為需白宮首肯

報道引述新規定列明，美軍與中央情報局在索馬里、也門等地向可疑恐怖分子施襲前，必須先得白宮同意，有別於以往特朗普政府容許軍方自行評估。官員透露，拜登政府正制訂用於戰區外的反恐殺戮行動的政策及程序，包括如何最大程度減少平民傷亡。

反恐無人機早在奧巴馬政府已於境外使用。奧巴馬在2011年曾批准使用無人機，擊斃美籍也門裔阿蓋德領袖奧拉基（Anwaral-Awlaki）。時任副總統的拜登，於首個任期負責監督使用無人機進行針對性的反恐殺戮行動；於第二個任期則為此實施大型限制。

拜登政府仍允許在戰區之外進行反恐襲擊，但須作額外審查，恐對行動帶來阻礙。美軍非洲司令部今年在索馬里針對恐怖組織「索馬里青年黨」展開約六次空襲，但所有行動均在1月20日前、即拜登上任前展開。

國家安全委員會發言人霍恩回應報道指，拜登曾就如何動用軍事力量及相關國安行動發表「臨時指引」，以確保總統能充份了解軍方可能進行的大型行動，而委員會官員則負責徹底審查現存的總統授權行動及獲授權的代表。

美國《紐約時報》