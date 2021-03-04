（北美通訊）美國新任商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周四表示，數據顯示，前任總統特朗普對外國鋼鋁加徵關稅的做法有效（effective），並會充分利用實體清單等措施，對抗中國威脅。外界相信，拜登政府在短期內，不會撤銷這些關稅措施。

雷蒙多周四接受財經頻道MSNBC訪問時，沒有說明鋼鋁關稅具體好處，但表示該做法有效；她又重申拜登過去表示，華府會在各方面檢討，再決定可以保留甚麼政策。

三年前，特朗普以國家安全為理由，宣佈對入口鋼鐵設下25%關稅，對入口鋁材徵10%關稅，以維護本土鋼鋁工業。拜登1月上任後，鋼材生產商及工會一直游說政府保留關稅，以強迫以中國為主等國家削減過剩產能，或刻意壓低鋼鐵價格。

卡特比勒（Caterpillar）、惠而浦（Whirlpool）等製造商，過去一直投訴關稅增加原料成本，蠶食收入，並危害美國與墨西哥、加拿大、歐盟及日本關係，要求拜登撤銷關稅。彭博報道指，目前很多美國鋼鐵生產商刻意減產，使本土鋼材價格上升至新高，或迫使鋼材用家轉買進口鋼。

鋁業方面，美國最大出產商美鋁（Alcoa Corp.）則反對加徵關稅，要求華府撤銷；其他較小型的鋁鐵生產商如Century Aluminum Co.及Magnitude 7 Metals，則指關稅可保護美國本土就業職位，應該保留。

另外，雷蒙多保證拜登政府會就中國反競爭、侵犯人權行為，追究責任，並會使用所有工具（use all tools at its disposal），包括充分使用實體清單（use the entities list to its full effect），來反制北京的威脅，「我們需要認清中國行為的影響力，以及其帶來的威脅。」

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