(北美通訊)美國新任商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)周四表示,數據顯示,前任總統特朗普對外國鋼鋁加徵關稅的做法有效(effective),並會充分利用實體清單等措施,對抗中國威脅。外界相信,拜登政府在短期內,不會撤銷這些關稅措施。

雷蒙多周四接受財經頻道MSNBC訪問時,沒有說明鋼鋁關稅具體好處,但表示該做法有效;她又重申拜登過去表示,華府會在各方面檢討,再決定可以保留甚麼政策。

三年前,特朗普以國家安全為理由,宣佈對入口鋼鐵設下25%關稅,對入口鋁材徵10%關稅,以維護本土鋼鋁工業。拜登1月上任後,鋼材生產商及工會一直游說政府保留關稅,以強迫以中國為主等國家削減過剩產能,或刻意壓低鋼鐵價格。

卡特比勒(Caterpillar)、惠而浦(Whirlpool)等製造商,過去一直投訴關稅增加原料成本,蠶食收入,並危害美國與墨西哥、加拿大、歐盟及日本關係,要求拜登撤銷關稅。彭博報道指,目前很多美國鋼鐵生產商刻意減產,使本土鋼材價格上升至新高,或迫使鋼材用家轉買進口鋼。

鋁業方面,美國最大出產商美鋁(Alcoa Corp.)則反對加徵關稅,要求華府撤銷;其他較小型的鋁鐵生產商如Century Aluminum Co.及Magnitude 7 Metals,則指關稅可保護美國本土就業職位,應該保留。

另外,雷蒙多保證拜登政府會就中國反競爭、侵犯人權行為,追究責任,並會使用所有工具(use all tools at its disposal),包括充分使用實體清單(use the entities list to its full effect),來反制北京的威脅,「我們需要認清中國行為的影響力,以及其帶來的威脅。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!