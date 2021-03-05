教宗方濟各（Pope Francis）周五抵達伊拉克，破天荒展開一連四天的訪問，成為歷來首位到訪當地的教宗，此行亦被視為他當教宗以來最危險的外訪。伊拉克外長福阿德‧侯賽恩（Fuad Hussein）表示歡迎教宗到訪。

84歲的教宗在羅馬乘坐專機前往伊拉克，機上有75名記者隨行，飛行約4個半小時便抵達當地。為迎接教宗的到訪，伊拉克當局加強保安，美軍駐伊拉克基地周四曾遭10枚火箭炮襲擊，但教宗仍決定繼續行程。

他在抵埗後首次公開演說中表示，必須「結束暴力和極端主義、派系及不容納異見」，又呼籲基督徒在伊拉克的公共生活擔當更重要角巴，「成為有完全權利、自由及責任的公民」。

教宗首日會先到首都巴格達與政府官員會面，再到訪聖母救贖教堂。該教堂於2010年被穆斯林激進分子襲擊，導致58名信眾喪生。

將到訪前伊斯蘭國根據地摩蘇爾

教宗之後將到訪前伊斯蘭國（IS）「重鎮」摩蘇爾，該地不少教堂及建築物都滿佈武裝衝突的痕迹，亦會前往眾多基督教徒所在的蓋拉高什（Qaraqosh）及相傳亞伯拉罕誕生的烏爾（Ur）古城等。

今次是教宗自武漢肺炎疫情爆發後的首個外訪行程，他與隨行人士早前已接種疫苗，惟伊拉克正經歷第二波疫情侵襲，每日約增5,000宗確診。

法新社/美聯社/路透社

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