（北美通訊）《華爾街日報》就中國要脅減少稀土出口發表社論，指中國使用稀土作為國際談判籌碼，已有逾10年時間，其間，西方顯著增加開採稀土的投資及創新能力，增加供應，使中國佔全球稀土的供應量，由11年前超過95％，跌至現在的80%。該報指，中國已不能再借稀土扼殺西方軍事力量， 認為「稀土牌」對中國的作用不如前。

該報以《有關中國稀土的稀有真相》（Rare Truths About China’s Rare Earths）為題發表社論，指出中國作為全球最大稀土出口國，過去十多年來，多次要脅減少出口，借此扼殺環球經濟，作為國際談判籌碼。中國國家工信部部長肖亞慶周一便表示，中國稀土目前只賣出「土」的價格，沒賣出「稀」的價格。

稀土是生產智能手機、飛機引擎、電動車、核潛艇等科技用品的必要原料。最近有報告指，一旦中國限制稀土出口，將對美國生產的F-35戰機造成嚴重影響。但社論指，有關稀土的真相其實更為複雜，對中國並非如此有利。

社論指，稀土不像其名字所指般稀有，在地球的蘊藏量也極之豐富；在中國要脅減少出口後，澳洲、美國等國家已增加投資、研發新科技，加快稀土開採、加工進度。目前，中國佔全球稀土供應量亦由2010年的超過95％，跌至80%，對全球的影響力正逐漸減少。

社論又指，西方軍事、國防科技使用的稀土，只佔全球極少部份，即使中國宣佈稀土禁運，美國及其盟友依然可以從其他渠道獲得稀土作軍事用途；華府亦由特朗普年代開始，研究建立稀土儲備，預防中國干擾供應。

另一個有關稀土的問題，是其開採過程造成嚴重環境污染，過去一直令西方國家卻步。社論指，目前西方國家都透過補貼，提振電動車等環保科技，同時刺激稀土需求。如果中國減少供應，西方國家的決策者和選民，便要在開採稀土和環保科技好處之間作選擇。

社論指，上述市場訊號在過去10年內，已刺激西方顯著增加對開採稀土的投資及創新力量，「面對中國礦業重商主義（mineral mercantilism）時，這（巿場）一直都是西方國家最好的回應。」

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