47名參與民主派初選的人士被警方控以串謀顛覆國家政權罪，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德周四晚宣佈當中15名被告准保釋外出，惟律政司隨即提覆核，47人須繼續還柙。同一天全國人大議程稱，周五將審議「完善香港選舉制度」 。保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）及香港監察（Hong Kong Watch）發起人羅傑斯（Benedict Rogers）等人均在Twitter表達關注。

「香港監察」組織主席羅傑斯（Benedict Rogers）周四在聲明上指，拒絕民主派保釋以及改變選舉制度「這兩個決定進一步打擊香港」，他續指大部份溫和民主派被拒保釋「令人震驚……剝奪了他們的基本人格尊嚴。 我們以最強烈的措詞予以譴責」。至於改變選舉制度「將確保大部份人永遠無法控制立法局，結果將是，民主人士永遠不會出現有意義的希望去獲勝，毫無疑問，這是北京的意圖，但這是又是再一次違反國際法」。

英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）也在社交網上說：「提醒大家，殘酷地企圖推翻47名無辜＃香港民主組織者保釋的人是鄭若驊，她在倫敦國王學院有獎學金……此人不值得你們大學的榮譽。」

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