（北美通訊）美國國防部向法庭呈交文件，解釋制裁中國手機製造商小米的原因，指小米創辦人兼首席執行官雷軍獲中國政府選為「優秀中國特色社會主義事業建設者」，翌年即宣佈投資77億元美金，研發5G及人工智能這兩項中國「軍民融合戰略」的重點技術，因此有理由相信小米與中國軍方有關。

今年1月14日，美國國防部把小米等8間中國公司列入「中國軍方擁有或控制企業名單」，禁止美國投資名單上的公司。其後小米不服，入稟華盛頓首都地區法院，尋求推翻美國國防部決定。美國國防部上星期向法庭呈交文件，首次解釋把小米納入名單的原因。

美國國防部指出，雷軍2019年獲中國工業和信息化部評選為100名「第五屆優秀中國特色社會主義事業建設者」之一， 其後小米在官方網站及財務報表中，亦有提及此事。到2020年初，雷軍發表新年賀詞，談及小米未來計劃，包括投資500億元人民幣、相等於77億元美金，在之後五年研發5G及人工智能技術。

美國國防部指出，5G以及人工智能都是中國「軍民融合戰略」的重點研發技術，因此有理由相信小米與中國軍方有關。小米發言人未有即時回應美國國防部文件的內容，公司過去曾否認與中國軍方有任何聯繫，強調公司產品和服務只供民用和商用。

受惠於華為遭到美國制裁，在香港上市的小米成為全球第三大手提電話製造商，去年股價一度急升兩倍；到今年初遭到美國制裁後，股價已由高位回落超過20%。

目前「中國軍方擁有或控制企業名單」一共有44間公司，當中包括華為及中國晶片生產商中芯國際，這些公司均否認與中國軍方有聯繫。名單內的大數據公司「籮筐技術公司」目前與小米一樣， 已在美國入稟，尋求剔出名單。

中國工業和信息化部每五年會評選「優秀中國特色社會主義事業建設者」，獲選人均是民營企業家。除了雷軍，2019年度「優秀中國特色社會主義事業建設者」還包括網易首席執行官丁磊，以及比亞迪董事長兼總裁王傳福。

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