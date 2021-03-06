英國哈里王子和夫人梅根接受名嘴奧花雲費的專訪舉世矚目，即將在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出。據報CBS為購入專訪而付出多達700萬至900萬美元（約5434萬至6987萬港元）版權費，因此節目期間的廣告費也大為提高，30秒廣告收費達32.5萬美元（約252萬港元）。儘管專訪充滿商機，但哈里夫婦發言人宣稱兩人並無為專訪收取分文。

節目廣告收費較正常高一倍

《華爾街日報》引述消息指，CBS付出了介乎700萬至900萬美元（約5434萬至6987萬港元）的版權費，歷時兩小時的專訪預定在美東時間下周日晚上8時（本港時間下周一早上9時），於CBS王牌新聞節目《60分鐘時事雜誌》之後播出。報道引述廣告商指，CBS把專訪中間的30秒廣告收費定為大約32.5萬美元，較該時段正常收費高出一倍。

此外，CBS亦跟奧花雲費的製作公司Harpo Productions達成協議，CBS有權向國際市場出售播放權，目前已在17個國家出售節目，例如英國便由ITV斥100萬英磅（約1,074萬港元）買下播放版權。

報道指，Harpo Productions亦曾經向美國全國廣播公司（NBC）和美國廣播公司（ABC）推銷過專訪。但奧花雲費與CBS的聯繫甚多，包括曾跟《60分鐘時事雜誌》合作，亦是CBS新聞主播金格（Gayle King）的老友，而CBS亦持有奧花雲費清談節目的發行商股份。

哈里發言人稱專訪未收分文

報道反映今次哈里夫婦專訪商機處處。哈里夫婦目前已遭英國皇室「閂水喉」，但他們的發言人表示，兩人並無在今次專訪中收取金錢報酬。

不過，英國《每日郵報》則引述專家指，哈里夫婦正尋求在美國建立的自身品牌，料這次專訪可帶來更大相關助益。二人在美國成立自家製作公司，並跟Netflix和Spotfiy等媒體公司簽約製作節目，據報跟Spotify的合約達2,500萬美元（近2億港元），Netflix的合約更有傳達10億美元（約78億港元）。

美國《華爾街日報》／英國《每日郵報》

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