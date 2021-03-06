美國航空（American Airlines）一架波音737MAX客機周五飛往新澤西期間，因出現機件問題，機師要關閉其中一個引擎並緊急降落，事件中無人受傷。

客機是由邁阿密飛往新澤西紐瓦克自由國際機場，載有95名乘客及6名機組人員，美航指其中一個引擎疑有機件故障要關閉，需要緊急降落。美航指問題與機油油壓或容量指示器有關，與導致737MAX早前兩宗嚴重空難而禁飛20個月的自動防止失速系統（MCAS）系統問題無關。

波音指已知悉事件，聯邦航空管理局（FAA）表示會調查。

波音近來亦發生一宗涉及引擎的事故，聯合航空一架飛夏威夷檀香山的波音777-200客機，上月22日在科羅拉多州丹佛國際機場起飛後不久右引擎故障，須緊急折返，無人受傷。美國國家運輸安全委員會（NTSB）周五就事件更新調查進展，指暫時的證據也支持當局最初的懷疑，即磨損導致引擎扇葉損壞折斷。當局在空心風扇葉片的內側發現「多個疲勞斷裂的起源」，亦發現多個次級裂紋，稱檢查仍會繼續。

路透社／美聯社／《蘋果》資料室

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！