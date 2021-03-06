（北美通訊）在疫情期間，長時間的居家隔離，少外出自然少運動，無所事事自然零食不停口。一年下來，Covid-19變成Covid-15（因為疫情而增肥15磅）。原來除了人類在疫情期間增磅外，寵物也同時受到影響。調查顯示，有超過四成受訪者發現他們的寵物，在疫情下增磅。

美國最大私家獸醫診所班菲爾德寵物醫院（Banfield Pet Hospital）去年10月對1,000隻貓狗的主人進行的調查顯示，有42%的人指他們的寵物在隔離期間體重增加。而由3月至12月期間，到醫院求診的狗隻中，超重的比例增加了2.3個百分點，是過去10年來的最大增幅。

住在新澤西州的馬里恩（Melissa Marion），所養的4歲貴賓犬Louie，就增磅了足足10磅。現時重達52磅，是牠的理想體重的兩倍。牠晚上散步所穿的反光背心，在疫情爆發前還有鬆，現在已經穿不下。馬里恩與父母和兩名弟弟同住，她歸咎於人人在家，每個人輪着餵Louie吃東西。

寵物肥胖預防協會（Association for Pet Obesity Prevention）創辦人沃德（Ernie Ward）表示，在家工作打亂無數人的作息安排，而全天候留在家中就有更多吃零食誘惑。部份主人可能會忍受不住寵物的可憐眼光，而和牠們分享薯片或其他小食。而在疫情下，寵物同樣會感受到壓力，也會和主人一樣，以吃來減壓。

專家指出，給寵物的零食熱量不應超過每天攝取卡路里量的10%，也不要餵飼餐檯上的剩餘食物，而改以餵青豆和紅蘿蔔。而為主子減肥可能比自己減肥更難，必須保持耐性。

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