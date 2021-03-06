世國衞生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周五在英國《衞報》撰文，支持取消疫苗專利，以助各國生產及發售更便宜的疫苗，他希望各大藥廠將保護盈利的正常營商規則擱置，以確保全球每一個人都可以獲得免疫力。

下周3月11日就是世衞宣告武漢肺炎為全球大流行病一周年，世界貿易組織下周開會，討論取消知識產權的建議，今次的議題是疫苗專利，這次建議是由南非及印度提出，目前有100個國家支持，成員國政府對此立場分歧，有關建議獲低及中收入國家支持，而富裕國家則反對。

譚德塞在《衞報》撰文稱全球需要「備戰」，而他支持取消專利，容許各國生產及以平價出售在其他國家研發的疫苗。他寫道：「緊急情況下，貿易法規存在靈活性，而且全球大流行肯定會迫使許多社會封鎖，對無論大小企業來說也造成很多傷害。我們需要備戰，明確知道需要什麼是很重要的。」

他提到疫苗生產商仍然獲得一定收益，「暫時取消專利並不意味發明家會失去（機會）， 就像在愛滋病危機或戰爭中一樣，企業會就其製造的產品收到特許使用費」。然而，英國、美國及歐洲的藥廠強烈反對取消專利，不管有沒有補償也好，他們支持瑞士「國際藥品製造商和協會聯合會」的論據，稱削減公司回報不利於創新。

目前大部份國家獲得疫苗的方式，是透過聯合國支持的武肺疫苗全球獲取機制（COVAX），該機制目標是年底前派出20億劑疫苗，目前已施打2.25億劑，加納本周初成為首個受惠的國家。譚德塞指，大部份疫苗都在富有及疫苗生產國家內，而最低收入及中收入國家只能觀望及等待，「以自我為中心的方式，可能會為短期的政治利益服務，但它是自欺欺人，將導致復蘇緩慢、貿易和旅遊持續遭受損失，而任何擊敗這個病毒的機會都應用雙手抓住」。

目前各地都出現對疫苗抗拒力更強及傳播率更高的變種病毒，譚德塞稱：「威脅很明顯，只要病毒在任何地方傳播，它就有更多機會發生突變，並有可能破壞各地疫苗的功效，我們最終原地踏步。」樂施會衞生政策經理馬里奧特（Anna Marriott）也支持取消疫苗專利，稱下周的世界貿易組織會議很重要，強調富裕國家一定不可以再拖延，形容當下存在疫苗種族隔離，這不是世界所需要的。

英國《衞報》

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