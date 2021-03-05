英國《泰晤士報》早前引述皇室消息，指控梅根曾欺凌及羞辱高級皇室職員，致有職員受不住辭職，梅根隨即否認，白金漢宮其後罕有高調宣佈調查，標誌哈里夫婦與皇室關係進一步惡化。英國《每日鏡報》引述消息指，至少10名曾為哈里夫婦工作的皇室職員願意協助調查，《每日郵報》則報道，梅根懷疑大嫂凱蒂、家姑卡米拉甚至老爺查理斯王儲都曾向傳媒爆料抹黑她。

有關梅根逼走皇室侍從的指控早於2019年已有報道，但《泰晤士報》早前的爆料揭露更多細節，皇室消息指一些「高級皇室成員」對有年輕女職員被梅根欺負至落淚的消息最感震驚，女皇亦下令調查事件，邀請現職及前僱員問話。

《每日鏡報》引述皇室消息人士稱，至少10位曾為哈里夫婦工作的皇室職員願意協助調查，這批職員指，涉嫌被梅根欺凌的職員在肯辛頓宮任職時，都被視為非常專業，同事都為他們的工作感到光榮。

「排住隊」助查 「他們不吐不快」

報道形容侍從對皇室翻查梅根欺凌事件反應熱烈，獲白金漢宮承諾保密身份後，更是「排着隊」（queuing up）協助調查，其中一名職員說︰「大批人正準備參與調查，他們沉默太久了，有很多話不吐不快。」皇室侍從又批評梅根接受美國名嘴奧花雲費專訪時，指控皇室抹黑她和哈里，形容專訪是鬧劇，又指皇室現在只專注於仍然留院的菲臘親王。

消息人士又指，哈里的時任通訊秘書克瑙夫（Jason Knauf）於2018年10月曾收到投訴電郵，但哈里王子懇求克瑙夫不要追究此事，最後克瑙夫未有舉報事件。消息人士指，當時克瑙夫曾與涉事職員會面，「但出於某些原因，他們決定不再追究，可能因為他們仍在皇室工作，擔心工作受到影響」。

白金漢宮高調宣佈調查梅根涉嫌欺凌一事，反映哈里夫婦與皇室關係進一步破裂。知情者指，哈里梅根是在白金漢宮宣佈調查後，才從傳媒知道消息，他們亦不知道皇室調查的程序。

梅根疑家人放風散播負面消息

《每日郵報》則引述皇室消息人士報道，梅根懷疑她昔日還是皇室成員時，凱蒂、卡米拉和查理斯均曾向傳媒發放她和哈里的負面消息，她以2018年英媒突然傳出凱蒂攜女兒夏洛特準備梅根婚禮期間，為夏洛特的花女裙激動落淚一事為例，質疑必定是凱蒂、卡米拉或查理斯身邊的人「放風」。

知情人士亦提到英媒曾報道，哈里在婚禮前一度為了梅根的頭飾，而向女皇御用形象顧問凱莉（Angela Kelly）惡言相向，哈里和梅根同樣質疑是「自己人」爆料。該名消息人士甚至指，哈里夫婦曾指「那些有權勢的人都沉迷於摧毀他們」。英國《衞報》早前分析，威廉王子亦可能在梅根涉嫌欺凌的爆料中，事先知情甚至默許。

英國《每日鏡報》/英國《每日郵報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！