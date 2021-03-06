美國微軟公司電郵服務被中國「國家級」黑客入侵，事件披露後，專家指出受害範圍可能遍及全美國，甚至是全球。單在美國，便有超過3萬個組織的電腦系統近日曾遭入侵，包括政府機構。白宮發言人普薩基（Jennifer Psaki）形容這是「活躍的威脅」，並警告可能有大量受害者。

網絡安全研究員克雷布斯（Brian Krebs）周五發表網誌，引述匿名知情人士指，全美至少有3萬個機構，包括中小企及地方政府，在過去幾日遭中國黑客組織入侵，透過密碼保護軟件工具漏洞進入電腦系統，並取得電腦控制權，受影響的電腦系統數量以千計，且遍及全球。

微軟在本周較早前披露，旗下電郵服務產品「Exchange Server」4個之前未被發現的漏洞，遭到中國黑客組織「HAFNIUM」利用進行攻擊，目標包括美國學府、國防承包商、研究傳染病的學者、政策智庫和非政府組織等。

黑客入侵上月底激增 似知自身將曝光

戴爾科技（Dell Technologies）的網絡安全公司SecureWorks研究人員周二表示，上月28日當天，黑客入侵情況在一夜間激增，外界認為黑客所以加快腳步行動，因為他們知道自己快要曝光。

白宮發言人普薩基（Jennifer Psaki）警告，「這是一個嚴重漏洞，可能產生深遠的影響，我們擔心有大量的受害者」。她又呼籲政府部門、私人企業、學術機構修補系統的漏洞。國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）則在Twitter表示，白宮正追蹤潛在受影響的美國智庫和國防企業，並敦促各界更新系統。

據報目前察覺的大部分黑客活動均集中針對美國，但也有部分受害者是處於美國以外的地方。挪威當局表示，已在境內發現黑客工具，但使用情況不多。負責互聯網事務的歐洲官員在簡報中說，捷克布拉格市政當局和捷克勞工暨社會福利部也受影響。

法新社／英國《金融時報》／中央社

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