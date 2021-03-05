（北美通訊）加拿大一名居民上星期收到一個來自中國的神秘包裹，內藏一具三頭小鴨標本。由標本來源不明，他在社交媒體分享事情的來龍去脈，希望找到寄件人的線索。

加拿大哈利法斯市（Halifax）居民布拉滕（Brent Braaten）上星期收到一個來自中國的小包裹，本以為是自己在網上訂購的瑜伽球，但拆開後發現是一具三頭小鴨標本，嚇了一跳。

布拉滕本以為是郵差派錯郵件，於是檢查包裹紙盒，但證實收件人是自己的名字，地址也沒有寫錯；他過去不時在喝醉酒後，胡亂上網購物，但他翻查自己的信用卡紀錄，亦證實從來沒有網購動物標本。他在網上搜尋發現，一具小鴨標本價錢可高達80至200美元，並不便宜。最終他在Facebook分享自己的經歷，向網友請教該如何是好 。

布拉滕上載到Facebook的圖片顯示，包裹內有一張字條，教人如何打理動物標本，上面有一個電郵地址。他曾發電郵到上述地址，查詢他們是否寄錯包裹，「但對方似乎不明白我在問甚麼，以為我想買東西。於是我回覆他們，再問更多資料，但他們暫時仍未回覆我。」

布拉滕在網上搜查該地郵地址，相信屬於一名中國動物學家，該名動物學家過去曾經製作象、長頸鹿等巨型標本。他亦根據字條上的指示，先用風筒吹散標本的羽毛，再把標本放在可曬太陽的通風位置下兩至三日，並把過程拍攝下來，與網民分享，「我想這樣做的原因， 和買新床褥回來需要『透氣』的原理相似。」

雖然標本來源不明，但布拉滕已戲稱自己為「三頭鴨之父」（three-headed duckfather），並打算為標本改名，但不知該改一個名字好，抑或三個名字好。有朋友建議參考迪士尼卡通，為三頭鴨命名為「輝兒、杜兒與路兒」（Huey, Dewey and Louie）；布拉滕就偏好把標本叫做克伯羅斯（Cerberus），牠是希臘神話中冥界的守門犬，同樣有三個頭。「候活鴨」（Howards the Duck）是另一個選擇， 牠是漫威英雄漫畫的其中一個角色。

布拉滕現在仍很希望知道是誰寄鴨子標本給他，「我想不是有朋友想給我一份神秘禮物，就是有敵人想咀咒我……我想在疫情下，遇上這種古靈精怪的事，也是挺有趣的。」

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