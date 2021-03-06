英國有大學進行曱甴研究，安排雄性曱甴打鬥，結果發現若該曱甴擁有較大的呼吸系統，在該場打鬥勝出的機會則越高。研究人員認為曱甴能在體內更快傳送氧氣，從而在搏鬥中佔上風。

安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）的研究團隊選了兩款曱甴作研究對象，包括46隻馬達加斯加蟑螂及38隻紅平板馬島蟑螂（Aeluropoda insignis），分別進行了23場及19場打鬥。

呼吸系統決定曱甴戰鬥能力

打鬥時體型較大的曱甴當然容易佔上風，但當體型相若的曱甴相遇時，很難判斷哪一方有更大勝算。研究人員因此在打鬥結束後將曱甴凍死並進行電腦斷層掃瞄，包括觀察其呼吸系統的大小。

結果發現每隻馬達加斯加蟑螂的呼吸量存在明顯差異，呼吸量較大的曱甴在23次打鬥中勝出14次，勝率達61%，研究人員再嘗試利用每隻曱甴的呼吸量和身體比例計算數值，發現曱甴的實際呼吸量比其體型預期的呼吸量高的話，在23場打鬥勝出17次，勝率達到74%。

領導研究的莫爾斯博士（Dr Sophie Mowles）指，研究發現有某些曱甴的呼吸能力比其他曱甴強，從而在搏鬥中取得優勢，她說：「呼吸量和身體比例數值是最重要的，我們在這個品種發現的是，如果呼吸量大於預期，更有可能勝出。」

至於研究中另一品種紅平板馬島蟑螂，則沒有存在這明顯關係。研究人員認為相比之下，馬達加斯加蟑螂是更大更有侵略性的品種，跟其發展出更強大的呼吸系統很可能有關係。

英國《每日郵報》

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