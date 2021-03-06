緬甸軍方發動政變觸發全國各地大規模示威，軍方及警方連日以包括實彈在內的致命武器鎮壓示威，造成最少55人死亡。大批公務員繼續不合作運動，亦有警員倒戈加入示威，以至流亡海外。緬甸其中一個佛教教派瑞京派（Shwe Kyin）9名僧侶發聲，公開呼籲軍方停止攻擊平民。

根據人權組織「Fortify Rights」數據顯示，目前至少61人身亡，超過1,400人被逮捕。緬甸The Irrawaddy網站報道，當地相當具影響力的佛教教派瑞京派9位僧侶周四公開呼籲，緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）立即停止攻擊平民並停止破壞人民的財產。

最引人注目公開呼籲的9位僧侶中，包括派內影響力排第二的悉達古（Sitagu Sayadaw），因為敏昂萊正是悉達古的信徒，兩人經常在公開場合合照。

民眾fb留言轟悉達古沉默

悉達古在1988年至2000年間曾公開反對軍方統治，2011年民選政府上台後，他也曾表示希望看到時任總統登盛（Thein Sein）可以再度當選。但今次軍方連日來血腥鎮壓平民，悉達古卻一直未就事件發聲，許多緬甸民眾因而不滿，有人在悉達古的facebook專頁留言，「悉達古，你沉默不語，晚上睡得好嗎？」、「他們在殺人，請阻止他們」，也有人質疑悉達古不公開發言，因為他支持敏昂萊。

另外一位備受批評的僧侶為瓦西帕克（Vasipake Sayadaw），他和敏昂萊同樣關係密切，由於他也是知名的占星家，緬甸有輿論批評他提供占星建議給發動政變的敏昂萊。

中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！