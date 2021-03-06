緬甸多個城市周六繼續有民眾上街反對軍事政變，部分地區的集會罕有地和平完結，但仰光等多個城市繼續有軍警以催淚彈及閃光彈鎮壓示威者，軍方更警告下周一起清算加入罷工的公務員，揚言會即時解僱。全國民主聯盟多名高層已被拘留逾一個月，他們的家屬召開記者會指，擔心還柙親人健康惡化，希望軍方釋放他們，「即使要在家軟禁也可以」。

軍方及警方連日以包括實彈在內的致命武器鎮壓示威，造成最少55人死亡，緬甸各地示威者近日都自製盾牌，並戴上頭盔等防護裝備上街，但恐怕難以抵擋真槍實彈。在北部城市臘戊（Lashio），群眾周六上午9時已靜坐抗議，並坐滿整條街道，他們的盾牌上貼有抗爭標語及文宣，多人高舉三指手勢，各人約兩小時後安全散去。

其他地點同樣有示威，東部城市壘固（Loikaw）有教師上街，仰光警方則發射催淚彈及閃光彈，暫未有傷亡報告，密支那、土瓦等城市亦有軍警施放催淚彈。緬甸示威者周五公佈四大訴求，要求結束軍政府統治、釋放被捕義士、重建民主制度，並廢除2008年賦予軍方特權的憲法。

全民盟高層還柙逾月 被拒到醫院覆診

緬甸軍方2月初發動政變後，持續拘留國務資政昂山素姬及多名全國民主聯盟高層。5名全民盟高層的家屬見記者，表明擔心親人健康。昂山素姬私人秘書登烏（U Thein Oo）的妻子表示，軍方2月1日帶走登烏時聲稱只是「談些事」，很快便會讓他回家，「但現在已一個多月了」。

登烏的妻子表示，登烏被拘留期間原定需到醫院覆診，但軍方食言沒讓他赴醫院，直言72歲的登烏年事已高，即使軍方要長期拘押他，「他們可以軟禁他……無論如何我只想他能跟家人在一起」。亦有家屬表示，被拘留人士一直沒有音訊。

8警員逃亡鄰國 緬軍要求印度遣返

緬甸大批公務員繼續不合作運動，亦有警員倒戈加入示威，以至流亡海外。緬甸國營電視台周六播放警告，指軍方將在3月8日起開除所有參與不合作運動的公務員，要求他們馬上復工。緬甸軍方也去信印度政府，要求印方遣返逃到該國的其中8名警員，「以確保兩國友好關係」。

美聯社／法新社／路透社

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