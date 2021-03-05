緬甸反對軍政變示威再添亡魂，消息指軍隊昨天在第二大城市曼德勒又向手無寸鐵的遊行民眾開槍，至少一名示威者頸部中槍不治。這場波瀾壯闊的街頭抗爭運動，緬甸婦女撐起了半邊天，不少年輕女子更走在最前線，那怕付出沉重的代價，她們還是前仆後繼。

年僅19歲的華裔少女鄧家希（瑪良烏）是周三被緬軍屠殺的38人之一，前日她在家鄉曼德勒舉殯，大批抗爭者在喪禮上舉起三指反專政手勢，送別這位英文名是「天使」（Angel）的女英雄。

「天使」舉殯 遺言捐器官

鄧家希上街前已有捨身成仁的準備，曾在社交媒體留言稱若遇上不測，希望捐出器官遺愛人間。

鄧家希和政變後首位遇害的抗爭少女妙兌兌凱一樣，已成為緬甸示威者赤手空拳反抗軍事獨裁的象徵。傳統的緬甸社會不鼓勵女人拋頭露面，但如今在全國的反軍政變抗爭隊伍中，各地娘子軍隨時比緬男衝得更前更勇，除了「國母」昂山素姬蒙難，激起她們同仇敵愾，更因為軍政府上台，所有緬女都會受害。

緬甸國防軍以極保守著稱，高層一位女將軍也沒有，基層士兵屢屢被指集體強姦少數民族的婦女。幾乎可以肯定，若軍政府回朝，過去幾年昂山素姬的民選政府在平權的努力將化為烏有。軍頭敏昂萊近日已暗示，女示威者穿牛仔褲有悖於緬甸的文化云云。

走上街頭的28歲女醫生尹茵茵說：「年輕女子擔起了示威大旗，在母性驅使下，我們不想下一代被摧毀，我們不怕死，只為了未來的緬甸人着想」。各地示威隨處可見緬女的身影，前線有女衝衝子，中段有女救護員為受傷的抗爭者施救，近日多地更出現了疑似大媽兵團斷後，她們體力或不及後生女，但心戰卻是一絕。

高掛包下身傳統服 震懾士兵

這支游擊隊會用大批穿過的特敏，即緬甸婦女包裹下身的傳統服飾，在示威區上空拉起一幅巨型「八陣圖」，震懾趕來追捕示威者的緬軍，由於士兵通常都是迷信，害怕在特敏下經過會走霉運，於是當他們裹足不前之際，正好為抗爭者提供了逃走的黃金機會。

周三的血腥鎮壓並未有嚇倒緬甸民眾，仰光、曼德勒、蒙育瓦、敏建、勃生等城市昨日均有大型抗議活動。其中在仰光，軍警發射橡膠子彈驅散百多位參加示威的醫護人員。新加坡外交部長維文狠批緬軍用槍桿指向人民是「國恥」。

繼fb和YouTube，TikTok也宣佈移除其平台上一些恐嚇緬甸示威者的親軍方片段。另外，緬甸昨日全國大停電，當局解釋是供電系統故障所致。

《紐約時報》/ 法新社