2018年逃亡失敗的阿聯酋杜拜拉蒂法公主（Princess Sheikha Latifa）上月有片段流出，她聲稱被父王酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）扣為人質，促使聯合國和英國等要求阿聯酋提供證據，證明拉蒂法公主安好。事件過去兩周，聯合國周五指仍未見到拉蒂法公主在生的證據。

英國廣播公司（BBC）早前取得拉蒂法偷偷拍下的片段，她指自己被囚在「別墅監獄」，無法得到醫療援助，片段2月中已在BBC 節目《廣角鏡》（Panorama）播出，據指是拉蒂法秘密傳給朋友。BBC曾指有關影片大約是拉蒂法被抓到後回國一年後拍的，可以見到她縮在浴室一角，語氣擔心，影片之所以流出，是因為她的朋友稱已經再也聯絡不上她。

這段影片促使聯合國調查，上月聯合國證實已要求阿聯酋提供證據，但發言人科爾維爾（Robert Colville）周五指，事件目前未有任何進展，他稱聯合國與阿聯酋的外交團在日內瓦開會，當他被記者問到聯合國有無收到任何拉蒂法在生的證明時，他回應說：「未有，沒有。」

拉蒂法的父親是全球其中一位富有的領袖，杜拜王室上月曾發聲明回應表示︰「回應有關拉蒂法的傳媒報道，我們感謝關心她狀況的人士，不過那些報道無疑能未反映真實情況。」聲明又指︰「公主在家中受到妥善照顧，有家人和專業醫療人士支援……她的情況有持續改善，我們充滿希望，她將會在適當的時間回歸面向公眾的生活。」

最後一次於2018年露面

拉蒂法最後一次露面是在2018年3月，她被目睹在一艘停泊在印度的遊艇上。當時她與巴西腿術教練喬希艾寧（Tiina Jauhiainen）出公海後，登上法國商人喬貝特（Herve Jaubert）在美國註冊的遊艇，遇到杜拜突擊隊搜查，被帶回杜拜。

拉蒂法在兩周後獲釋，她的朋友曾在YouTube發放逃走前拍下短片，她說︰「如果你正在看短片，這不是好事，代表我已死亡或情況非常、非常、非常差。」這段片引起國際對她的關注，呼籲杜拜釋放她。阿聯酋在壓力下，2018年12月安排時任聯合國人權專員魯賓遜（Mary Robinson）與拉蒂法見面，之後更公開魯賓遜與拉蒂法的合照，以證明拉蒂法一切安好。

35歲的拉蒂法在16歲時已嘗試逃走，但在邊境被捕，然後被囚3年，報稱曾遭虐待及毆打。她的姊姊薩曼莎（Shamsa）2000年亦曾逃亡但失敗，在英國劍橋街上被擄走回國。

英國廣播公司／愛爾蘭廣播電視／《蘋果》資料室

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