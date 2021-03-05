美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周五再發佈名嘴奧花雲費專訪英國薩塞克斯公爵哈里及夫人梅根的預告片，梅根爆料指一次奧花雲費致電邀訪問時，皇室人員也有在場聽兩人的對話，最終訪問不成事，而現在她可以自已作主，「這確實是一種解放……能夠說出可以」。

新預告片是之前第二段預告片的延長版，只有梅根與奧花雲費單獨對談，哈里並不在場。梅根指她與哈里2018年5月結婚前，奧花雲費曾致電梅根，而當時皇室人員一定要在場。奧花雲費說她大約2月或3月邀約訪問，但被告知不可能成事。

梅根稱：「我很記得那段對話，我甚至不獲准親自與你進行那次對話，對不對，那時一定要有皇室的人坐在那。」奧花雲費說：「我們對話時有人在房內？」梅根回應：「是啊，即使是那個電話。」奧花雲費之後稱，記得梅根婉拒了邀約，理由是「現在不是好的時機」，於是她問：「為何現在是訪問的好時機？」

梅根回應道：「很多事，我們在另一邊有很多……很多生活經歷發生了，同時我們有能力作出自己的選擇，而那時我是無法說出我可以的，那不是我所作出的選擇。因此，作為一位過着真正獨立生活的成人，然後進入這種結構，我認為這與人們所想像的不同。這確實是一種解放，能夠以某種方式、權利及特權去說出可以。」

此時奧花雲費說：「可以說是為你自己發聲。」梅根接着說：「我準備好說了，為你自己說出來……能夠自己做出選擇，並能夠為自己說話。」

哈里夫婦的專訪將在3月7日晚於CBS播出，早前哈里在CBS播出的首段預告片中，曾表示「最擔心歷史重演」，估計是指不希望亡母戴安娜的經歷在梅根身上再出現。

專訪正值菲臘親王住院

專訪正值哈里99歲祖父、英女皇夫婿菲臘親王入院之際。菲臘親王本周三成功完成心臟手術，周五由倫敦的聖巴塞洛繆醫院（St Bartholomew’s Hospital）轉回英皇愛德華七世醫院（King Edward VII’s Hospital）休養。白金漢宮周五發聲明指：「預計公爵將留在醫院繼續治療幾天。」

菲臘親王2月16日因感不適而入院，至周五已留院17晚，已創下他最長留院紀錄。

此外，梅根2019年控告英國《星期日郵報》，指對方公開她寫給父親馬克爾（Thomas Markle）的私人信件，英國法院上月11日裁定梅根一方勝訴。法院周五下令《星期日郵報》在頭版刊登有關梅根勝訴的聲明，並要在內頁刊登有關案件的結果。

英國《泰晤士報》／天空新聞

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