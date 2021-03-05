北京以「愛國者治港」之名，封殺異見者透過選舉進入體制。美國國務院對事件表達關注，譴責中國持續攻擊香港的民主機構。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）周五向記者表示，北京此舉是「對香港自治權、香港的自由與民主進程的直接攻擊」。 他又指北京的行為違反香港《基本法》，「倘實施這些措施，將會徹底破壞香港的民主機構，而且它們直接違反了《基本法》中香港選舉應邁向普選的明確承諾」。

他又指：「我們呼籲中國遵守其國際義務和承諾，與香港《基本法》保持一致。美國與香港人並肩……他們所追求的只不過是普選權利。」

內媒周四晚公佈會議的議程，同時列出今年人大會議的10項議程，香港選舉制度的議程則被排在第七項。消息指北京擬取消5個「超級區議會」議席，並倡設立資格審查委員會審查候選人資格等。人大副委員長王晨周五早在會上簡介草案的背景，指要完善香港的選舉制度，包括特首選舉和立法會選舉辦法，確保由「愛國者治港」。

國際社會紛為香港發聲，其中末代港督彭定康透過「香港監察」發聲明斥責中共背棄了所有承諾，而歐盟表示已預備好採進一步措施回應香港自由惡化。

美國國務院又提到新疆情況，稱華盛頓正與盟友展開集體行動，針對中國新疆和其他地區的侵犯人權行為，以及對香港的「打壓」統一口徑，「我認為還沒有人對此感到滿意，有關國際社會對發生在新疆事情的反應。 這就是為什麼我們在許多方面正推進世界，推進集體行動，以表明這些在新疆和其他地方的侵犯人權行為，是不會容忍的」。

拜登政府上台後維持前任政府的決定，主張中國在新疆進行種族滅絕，美國必須準備向北京施壓，回應中國在新疆行動、對香港的打壓以及對台灣的威脅。

路透社／法新社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！