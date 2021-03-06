緬甸軍政府繼續血腥鎮壓反政變示威，自上月爆發大規模反政變示威以來，已有超過50名平民死亡，第二城市曼德勒（Mandalay）周五一名青年頸部中槍死亡。聯合國緬甸特使周五促請聯合國安理會採取行動，阻止軍政府對和平示威者的暴力升級，以及恢復民主。

15個安理會成員國代表周五舉行閉門會議，路透社引述聯合國緬甸特使布爾格納（Christine Schraner Burgener）在會上的演說，她表示：「關鍵的是，委員會必須堅決，一致地警告安全部隊，並堅決地與緬甸的人民並肩，支持11月大選的明確結果。」她強調現在迫切需要各國採取集體行動，反問：「我們還可以容許多少緬甸軍人逍遙法外？」稱緬甸人民在聯合國投放的希望正在「減退」。

布爾格納又向安理會指緬甸正走向「一場嚴重的人道主義危機」，因為政變從根本上影響了勞動力、投資、穩定性、可預測性，連貫性和安全，「這幾乎就像目睹緬甸的經濟發展，正進入敗血症狀態一樣」。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）周四稱，至今鎮壓已導致至少54人死亡，但估計實際死亡人數更高，曼德勒周五再有最少一人被警員槍殺。中國常駐聯合國代表張軍在會上僅表示：「各方應盡最大的鎮定和克制，避免加劇緊張氣氛或使用暴力，以及防止發生流血事件。我們不希望在緬甸見到不穩甚至混亂。」張軍又指國際社會應協調緬甸各方化解分歧和解決問題，避免緊張局勢升級，以免令情況進一步複雜化。

布爾格納則再次警告，各國不應認可或合法化緬甸軍方，她促使安理會全面支持緬甸原大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）。覺莫敦上月底公開呼籲聯合國「採取一切手段對付緬甸軍方，為緬甸人民提供安全保障」，周六被軍政府辭退，改派丁貌奈（Tin Maung Naing）為新任駐聯合國大使。丁貌奈周四請辭，更指覺莫敦仍然在任。

聯合國制裁機會微

聯合國安理會上月發表聲明，對緬甸軍方實施緊急狀態表示憂慮，但因中國及俄羅斯反對而未有譴責政變。英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）周五在會後向記者表示：「我們將會繼續監察情況，並採取安理會同意的行動。」路透社引述外交官指，安理會正考慮發出第二份聲明，但需要各國達成共識才會公佈。

聯合國特別報告員安德魯斯（Thomas Andrews）周四向人權委員會發表最新報告，認為聯合國安理會應實施「全球武器禁運」及針對軍頭的制裁，紐約的人權監察亦有作出同類呼籲。不過外交官指，為了維護安理會對緬甸的統一努力，安理會不太可能考慮制裁措施，因為有關措施可能遭到中國及俄羅斯的反對，這兩個國家與美國、法國及英國，都在安理會有否決權。

路透社／《蘋果》資料室

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