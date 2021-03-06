（北美通訊）電視劇演員達達里斯（Janis Dardaris）2019年秋天，因為要到南卡羅來納州拍劇，將一對愛犬交給狗保姆照顧。怎料兩隻小狗被狗保姆當時的亞裔男友暴打致一死一重傷。最終法庭以被告有精神問題而判處5年緩刑。達達里斯對被告毋須服刑表示非常失望，已提出民事起訴。

被告Vincent Tang周五以遙距方式出席曼哈頓最高法院的聆訊。他被裁定兩項殘酷對待動物罪名成立；但在同意接受精神治療、禁止養寵物10年，以及將名字記錄於紐約市的虐待動物黑名單下，獲法庭判處5年緩刑。

狗主達達里斯在聲明表示，對法庭判決感到非常失望。她不理解為何一個對兩隻小狗實施殘酷和暴力行為的人，毋須負擔嚴重後果。她則因為被告的行為每天都要忍受痛苦。她的代表律師已對Vincent Tang提出民事起訴，指控他故意造成情緒困擾和侵害。案件尚在排期階段。

達達里斯是女演員，曾參演《律政風雲》（Law & Order）、《人在江湖》（The Sopranos），以及電影《鬼眼》（The Sixth Sense）等。案發時，她因要到南卡羅來納州拍劇，於是將愛犬交給狗保姆照顧而發生這宗悲劇。

案情透露，受害的兩隻小狗均為摩天使犬（Maltese pooch），分別是11歲的Alex和12歲的Frankie。被告Vincent Tang於2019年10月24日趁狗保姆，即他當時的女友不在家時，潛入單位，殘酷對待兩隻小狗。

他在毆打Alex後，再將Frankie帶上天台，並對牠拳打腳踢。過程被鄰居目擊並拍攝了影片作證據。警方接報到場後，在單位內發現受傷的兩隻小狗，將牠們送到動物醫院搶救。Frankie頭部受傷、兩條肋骨破裂，以及左眼永久傷殘。而Alex則因為顱骨多處骨折，返魂無術。

根據控罪，若罪名成立，最高可被判兩年監禁。但辯方律師高德曼（Jason Goldman）指出，他的當事人很明顯是有精神問題。他們很感激法院未有接受檢控官的求刑建議，同意更好的解決辦法是讓他的當事人繼續接受治療，而不是將他關進監獄。

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