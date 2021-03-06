（北美通訊）根據仇恨及極端主意研究中心最近發表的調查，在16個人口最多的美國城巿中，2020 年針對亞裔的仇恨罪較2019年上升了1.5倍，其中紐約巿的升幅最高，增加了8.3 倍。紐約巿巿長選舉參選人楊安澤指出，「實際情況比呈報的數字更嚴重」，他強調現時由義工組成的亞裔仇恨罪行工作組有所不足，並承諾撥款成立亞裔仇恨罪行專責小組，嚴肅解決這些暴力行為。

紐約特約記者：何潤琪

以四川扯麵打响名堂的連鎖食店西安名吃的員工也不倖免，在店裏工作了兩年的鄭先生就在兩個月前，光天化日下於上班途中被一名非裔男子打傷。他憶述說兇徒在地鐵車廂內「看了我一眼，然後一直盯着我」，出了站後兇徒衝到鄭先生面前，不發一言就出拳打他的臉，然後騎上單車逃之夭夭。鄭先生強調「沒有任何招惹他的動作或語言，也沒有跟他交流」，認為是針對亞裔的攻擊。他沒有報警，因為「覺得報案作用不大，警察到來只會寫個報告」。

楊安澤探訪西安名吃位於曼哈頓唐人街的分店，除了參與製作扯麵外，也與老闆及受襲員工了解情況。他認為現時有很多仇恨犯罪的受害人沒有舉報，「如果我當選巿長，我將會非常認真處理針對亞裔的暴力事件。我將會撥款至亞裔仇恨罪行專責小組，因為它不應是（現時的）志願小組。」楊安澤直言，「現時很多紐約人在生活上掙扎受苦，經濟困境可能令人找其他人出氣，不幸地亞裔美國人成了目標。」

因為接連發生員工遇襲的案件，西安名吃決定縮短營業時間，讓員工可以早點回家。行政總裁王夢迪（Janson Wang）指，「考慮到員工的安全，我們周日不開門，其餘日子八點半關門」 。他解釋說「周日及晚上地鐵及巴士系統不太穩定，人也不是那麼多」，可能會更危險。

楊安澤認為，紐約巿全面回復正常運作或可減少暴力事件，「當附近有更多人，施襲者也會有所避忌。」他認為，「要盡快讓所有人接種疫苗，並給他們提供證明，令巿民能在學校、辦公室、餐廳、酒吧及戲院安全地聚集。」

受疫情影響，西安名吃在2020年營業額下降了70%。分店數目也由疫情前的14間，減到現在只有8間。作為中小企業商戶，王夢迪不諱言對巿政府在財政上的幫助期望不大，因為政府也受疫情所影響。

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