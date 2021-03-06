天主教教宗方濟各周六繼續訪問伊拉克，由巴格達轉抵南部伊斯蘭教什葉派聖城納杰夫（Najaf），與當地什葉派領袖西斯塔尼（Ali al-Sistani）會面。西斯塔尼在伊拉克地位崇高，方濟各在會面前表示，教徒和其他少數群體應獲平等待遇，期望伊拉克能展示不同宗教、文化和族裔間的和平合作，強調文化多元是伊拉克社會的特色和珍貴資源，不應消除。

納杰夫市面周六有兒童揮舞梵蒂岡及伊拉克國旗，迎接方濟各到訪，方濟各其後抵達西斯塔尼的住所，與對方閉門會面。梵蒂岡此前與納杰夫方面磋商多月，才就二人單獨會面達成共識，雙方最終會晤約55分鐘，估計曾談及基督徒在伊拉克的狀況。

主張政教分離 料有助抗衡伊朗

西斯塔尼生於伊朗，在獨裁者薩達姆執政時長期遭軟禁，直至2003年美軍推翻其政權後，西斯塔尼重獲自由，影響力也大增。

2019年伊拉克爆發反政府示威期間，西斯塔尼表態支持示威者，要求政府改善民生，又要求外國不要插手伊拉克事務。與伊朗什葉派相比，西斯塔尼主張政教分離，當地學者分析指方濟各今次訪問有助提升西斯塔尼的地位。

納杰夫是什葉派重要聖地之一，方濟各周五在巴格達呼籲穆斯林接納天主教徒，稱需在差異以外互相把彼此視作人類大家庭的一分子，才能有效重建社會，留給下一代更公義、更人道的世界。方濟各鼓勵當地信徒堅持信念，「那怕是一丁點的種子」。不過由於伊拉克恐襲風險仍高，方濟各所到之處保安極其嚴密，部份信眾坦言失望，榮休主教本篤十六世則形容，方濟各此行十分危險。

明抵摩蘇爾悼因IS喪生人士

方濟各周六稍後將轉到另一南部城鎮烏爾（Ur），會在當地參加跨宗教聚會並發表演說。他之後會返回巴格達，並於巴格達聖若瑟主教座堂主持彌撒。

方濟各周日將前往早年遭「伊斯蘭國」（IS）蹂躪的主要城市摩蘇爾，悼念在IS佔領期間的死者，並探訪當地天主教徒，其後到摩爾德首府艾比爾（Erbil）主持大型彌撒，周一上午從巴格達啟程返航。

法新社/美聯社/天主教通訊社

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