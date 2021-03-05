新西蘭昨日先後三度出現強烈地震，最強一次高達黎克特制8.1級。當局一度發出海嘯警告，大批民眾疏散往高地，幸而嘯浪不大，暫未有傷亡和損毀報告。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）於facebook表示：「希望所有人都安好。」她又直言：「很難不會覺得我們國家正行衰運，一日遭遇地震、海嘯及武肺疫情。」

民眾急疏散 交通混亂

新西蘭昨日8小時內三次強震，分別為黎克特制7.4級、7.3級及8.1級。首次地震於震央位於北島東岸城市吉斯伯恩（Gisborne）東北180公里，震源深度10公里，屬淺層地震；其後兩次地震震央均位於新西蘭以北的克馬得群島（Kermadec）海域，距離北島約1,000公里，震源深度分別為55公里及19公里。

新西蘭國家緊急管理當局（NEMA）預計地震可掀起三米高的巨浪，向北島大部分地區及東北沿岸地區發出海嘯警告。大批位於北地大區（Northland）、普倫蒂灣（Bay of Plenty）等地的民眾急於疏散，造成當地出現交通擠塞及混亂。在社交平台的影片可見，海浪湧入北地大區的小港口及北島的東角（East Cape）。當局之後指最大規模的浪潮已過，遂解除海嘯警告，所有已撤離的民眾可回家。路透社