根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過11.5億，全球死亡人數超過257.5萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,887萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過52萬。印度確診人數超過1,117萬，死亡人數突破15.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,079萬，死亡人數超過26萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙、意大利確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、印尼、秘魯、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

日女打完疫苗後嚴重過敏 創全國首例

日本厚生勞動省周五表示，接獲醫療機關的報告得知，一名30多歲從事醫療工作的女性在接受輝瑞疫苗後，出現嚴重過敏反應，這是日本首例。該省表示，這名女性在接種疫苗後5分鐘內出現咳嗽、呼吸急促、眼皮腫脹、全身發癢等症狀。她當場接受急救後，症狀已減緩。這名女性有氣喘、甲狀腺功能低下等的舊疾，醫療機關認為她出現過敏反應與接種疫苗有關連，但也有可能過敏的主因是氣喘。

日本全國接種疫苗的醫護人員截至周五下午為止共有4.6萬人，是首度有醫療機關報告指出有人出現過敏反應。

加拿大批准使用強生疫苗

加拿大周五批准使用強生疫苗，是繼阿斯利康、輝瑞及Moderna後，第4款獲批的疫苗，亦是當地首款單劑疫苗，可供18歲以上人士使用。醫療官員預計下周會就Novovax疫苗作出決定。

強生疫苗已獲得美國批准上市使用，歐盟也預計於本月批准使用。強生疫苗經過大規模的後期實驗，對於病毒的防護力約為66%，雖然低於其它疫苗，但只要打一劑。此外，研究顯示，強生疫苗似乎對變種病毒也同樣有效。

英國找到第六位感染巴西變種病毒病人

英國在倫敦南部的克羅伊登（Croydon）發現了第六名在英國檢測到巴西變種病毒的病人。

巴西變種病毒被指較原來的病毒傳播得更快，以及更有能力迴避疫苗。目前英國共有6人感染巴西變種，當中3人在英格蘭、3人在蘇格蘭，全部都有外遊紀錄，衞生大臣夏國賢周五指，成功地確定了相關人員，此人目前正居家隔離，沒有證據顯示會有傳播鏈，但作為預防措施，當局將會在克羅伊登進行更多檢測。

世衞警告未是時候放寬防疫措施

世衞突發衞生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）周五表示，就算有疫苗，各國也不可以放寬防疫措施，特別提到巴西的情況令人關注。「我們以為已經捱過了，但我們未……如果我們不少心，國家有可能進入第三波或第四波（確診）急升」。

法新社／美聯社／新華社

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