美國國會近日動作頻頻，加強打擊中國。參議院周四一致通過一項旨在打擊孔子學園在校園內影響力的法案。而在眾議院，兩名來自民主黨及共和黨的議員正草擬法案，有助加快在中國受迫害的維吾爾族人在美國申請難民資格的程序，是首次有支援維吾爾族移民的立法。

國會議員指孔子學園作為中國的宣傳工具，參議院以不經唱票表決的方式一致通過針對孔子學園的法案。任何在校園內主辦孔子學園的大學，將會被削減聯邦資助，除非大學或學院對孔子學園有全權控制，包括決定研究經費和聘用人員的等。

參議院通過法案後，要在眾議院闖關，再經總統拜登簽署才會成為法律，而至周五仍未清楚眾議院何時會表決法案。美國官員一直推動關閉孔子學園，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月表示，希望2020年底孔子學園全部關閉。獲我美國總統拜登提名的候任中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）上周也指，如果他是美國學院或大學的校長，他會建議關閉孔子學園。

議員將提加快維吾爾難民申請法案

兩名佛羅里達州國會眾議員，包括民主黨籍的多伊奇（Ted Deutch）和共和黨籍狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）正草擬法案，希望最快在下周提出《維吾爾人權保護法》（Uighur Human Rights Protection Act）。倘若通過，就會在美國難民系統中，將維吾爾人的申請提升至「優先級2」（Priority 2），這意味申請人可以不用聯合國轉介，直接向美國申請難民身份，以免有第三國通知北京，令他們被遺返中國受到進一步迫害，從而減低申請人的憂慮。

多伊奇指，草案「延續美國外交政策的最佳傳統和人道主義」。目前未清楚有多少共和黨人支持法案，但兩人相信法案獲溫和派共和黨人支持，指溫和派共和黨人也敢於與中國對抗。

根據草案，身在中國的維吾爾人，以及那些「未有在第三國安置」的維吾爾人都可以申請，例如身在土耳其的維吾爾人，當地目前有數以千計由中國離開的維吾爾人。聯合國專家及人權組織估計，逾1億維吾爾人被關在新疆集中營中，生活條件苛刻，中國否認打壓，但美國前任特朗普政府宣佈北京正在實行種族滅絕，拜登政府維持有關主張。拜登上台後大幅增加難民名額上限，今個財政年度，有關上限將由特朗普設定的1.5萬，增至6.25萬。

總部設在華盛頓的維吾爾人權計劃（Uighur Human Rights Project）行政總監Omer Kanat歡迎草案，又指維吾爾人對透過聯合國難民署（UNHCR）申請難民感到「非常猶豫」，因為這樣做後，UNHCR就要通知當地政府，如果政府是親中的話，他們怕這些國家會通知中國政府。

路透社

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