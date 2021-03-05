【全球缺貨】

疫苗民族主義爭議再起。意大利宣佈禁止約25萬劑阿斯利康（AstraZeneca）/牛津武漢肺炎疫苗出口到澳洲，是歐盟實施疫苗出口監察制度以來，首次有成員國阻撓出口。澳洲表示失望但「理解」之餘，要求歐盟委員會檢討決定，但強調澳洲接種安排不會因此受影響。

阿斯利康早前傳出出貨滯後、今年首兩季對歐盟的供應量料只有1.3億劑，未能達到合約訂明的3億劑，短缺超過56%，令歐盟極度不滿。歐盟委員會遂於1月底通過疫苗出口申請制度，藥廠須報告疫苗出口數量與目的地；當時官員已表明成員國可針對未履行合約的藥廠，禁止疫苗出口到非歐盟國。

意大利外交部前日就宣佈，鑑於「歐盟和意大利持續疫苗短缺，阿斯利康對歐盟和意大利的出貨又滯後」，加上澳洲疫情並不算嚴峻卻採購「大量」疫苗，因此決定禁止阿斯利康把在意大利廠房生產的25萬劑疫苗出口到澳洲。

澳促檢討決定 指不影響接種

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨天表示，已要求歐盟委員會檢討決定，但強調對意大利同情和理解：「他們處於不受控的危機中。而澳洲的情形並非那樣。」澳洲2,500萬人口累計確診數字約2.9萬，死亡人數909。意大利人口6,000萬，累計確診接近300萬宗，死亡人數近10萬。

澳洲財政部長伯明翰承認坎培拉政府「顯然失望又氣餒」，但他和莫里森都強調，未能取得這批疫苗是不影響澳洲接種計劃推進。澳洲迄今累計接收了30萬劑阿斯利康疫苗，並於昨天開始為前線醫護人員接種；加上之前所得的輝瑞疫苗，政府指足以應付到澳洲產疫苗出貨。澳洲和歐盟貿易官員昨就事件對話。

據公佈，澳洲洽購了多達1.5億劑疫苗，當中5,000萬劑阿斯利康疫苗會在澳洲生產，本月底可開始出貨，預期每周可供應100萬劑。

惹疫苗民族主義批評

澳洲屬較遲批出疫苗緊急使用許可的國家，上周才展開接種計劃，截至前日接種超過5萬劑。歐盟早在去年12月底已開始為民眾接種疫苗，但被批進度太慢，迄今僅8%人口接種，其中意大利兩個月來有150萬人接種，只是人口2.5%。官員指藥廠出貨延誤是原因之一。

羅馬政府的決定惹「疫苗民族主義」批評。該制度實行一個多月以來，批出174宗出口申請。這次首度禁止出口疫苗，歐洲議會貿易委員會主席、德國議員朗格（Bernd Lange）擔心會如同打開了「潘朵拉盒子」，形容這是錯誤的一步，今後這類禁令或陸續有來，形成相互報復惡性循環。德國CureVac上周投訴指制度連累該公司出口測試用疫苗受阻。

歐盟1月初通過實行這個疫苗出口監察制度時曾指會持續到至少本月底。兩名布魯塞爾消息人士前日披露，歐盟打算維持該制度至6月底，各成員國包括德法基本上都同意有此需要。法國衞生部長昨日就指，法國都有可能會禁止疫苗出口。

路透社/法新社/美聯社/英國《衞報》