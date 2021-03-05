（北美通訊）美國總統拜登周四與美國太空總署（NASA）一名印度裔工程師進行視像對談，再次失言，指印度裔美國人就快「接管」（take over）美國。他其後才轉回正題，讚揚美國的多元文化，「我們的國家之所以這麼好，其中一個原因是我們有多元文化，讓世界每一個獨立文化（的人），在美國都覺得機會，發揮到最好，讓他們向夢想進發。」

與拜登對談的工程師莫漢（Swati Mohan）生於印度，一歲時移民美國，是太空總署火星探測器「毅力號」（Perseverance）登陸火星任務的主管。

拜登在對談開始時，先與莫漢開玩笑道，「這真是了不起，印度裔美國人就快接管這個國家，現在便有你（莫漢），我的副總統，以及我的講稿撰寫人。」美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）是印度裔與非裔混血兒，白宮講稿撰寫總監（White House Director of Speechwriting）芮迪（Vinay Reddy）則出生於印度移民家庭。

到對談結束前，拜登又再多開一個玩笑，以示自己很樂意再接受太空總署訪問，「我就像一個窮親戚……如果你邀請我，我一定赴會，所以你要小心，你也知道那些窮親戚一旦出現，會逗留得比你想像中久，我便是其中一份子。」

現年78歲的拜登並非首次就種族議題失言。2016年，他時任國會參議員時，曾說笑表示，「在特拉華州（Delaware），印度裔移民是增長最快速的人口。除非你有少許印度口音，否則你根本不能進入7-11便利店和Dunkin’ Donuts冬甩店。我不是開玩笑。」在美國，很多連鎖便利店和快餐店的特許經營商，都是印度移民。

去年5月、拜登角逐總統時，又曾表示非裔選民支持他以外的總統候選人，便「不是非裔」（ ain’t black），言論引起軒然大波。他最終收回有關言論。

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