美國紐約州長科莫醜聞纏身，不但遭多人指控性騷擾，同時亦涉嫌隱瞞護老院感染武漢肺炎的死亡人數，以致民望急挫，同時惹來民主黨友不滿。紐約州議會兩院周五均以大比數通過決議，撤銷之前授予科莫處理武肺疫情的緊急權力。有記者同時披露，科莫瞞疫一事或與他出書賺取酬勞有關，正循金錢利益方向追查此事。

議會禁科莫訂立武肺緊急法令

雖然紐約州議國兩院均由民主黨主導，但州參議院先在周五中午，以43票贊成比20票反對，通過把州長科莫削權，州眾議院同日稍後亦以107票贊成對43票反對通過同一決議。法案限制科莫未經議會同意，便不得草擬新命令，同時禁止他延續現有命令，除非有關命令對公眾健康構成重要影響。科莫表示會接納議會決定，預告於下周三簽署生效。

州參議院多數黨領袖吉辛斯（Andrea Stewart-Cousins）強調公眾應制衡州長權力，該黨參議員拉莫斯（Jessica Ramos）批評科莫同時身陷瞞疫和性醜聞指控，令黨友「非常尷尬和反感」。同屬民主黨的州眾議員（Zohran Mamdani）則當場朗讀一封由指控科莫性騷擾的前女助理博伊蘭（Lindsey Boylan）公開信。

共和黨反對法案，認為今次決議的版本不足以真正削減科莫權力。州眾議員勞勒（Michael Lawler）稱，法案僅僅觸及州長緊急行政權力，意味容許現有法在未來一年繼續在紐約生效。

科莫瞞疫疑涉利益衝突

《紐約時報》繼上月揭發紐約州對護老院的武肺死亡個案「報細數」，周四再披露更多內情，指民主黨高級官員去年6月從州衞生官員發布的報告中，移除護老院染疫死亡個案數字。報道指，科莫政府「不尋常地干預」疫情數據，而科莫當時正撰寫有關如何領導州政府對抗武漢肺炎的書籍「American Crisis: Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic」，更收取豐厚酬勞。

自由派傳媒《國會山報》的專欄作者康查（Joe Concha）表示：「我們看過這麼多醜聞，我從未想過在這件事上會有「錢銀利益」角度，但當你看看科莫提前收取的金額，（企鵝蘭登書屋旗下的皇冠出版社支付）78.3萬美元（約608萬港元），當你想想當中涉及的金錢，這是一件很確鑿的事情。」

接二連三的醜聞令科莫形象插水，昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）最新民調顯示，他在紐約的支持度較10個月前暴跌近30個百分點，僅得45%，遠低於去年5月的72%；並有約60%選民認為，有關科莫的性醜聞是「嚴重」事件。康查指出，瞞疫事發時機正值科莫人氣高企之時，「他的支持度大約7成，是他生涯最高。所以這是適合時機撰書，但亦是護老院醜聞浮面的錯誤時機。」

拜登賀錦麗被批評對醜聞沉默

康查亦炮轟總統拜登和副總統賀錦麗對科莫連番爭議事件沉默，他稱：「自從賀錦麗被挑選為拜登的競選夥伴，她一直沒有召開記者會。我想聽到（拜登親自）譴責科莫或說說任何有關調查的表態，（例如）讓事情順其自然。正如我們昨日所講，他是百年來首位總統，上任後頭五個星期都未曾主持個人記者會。」

美國霍士新聞／《紐約郵報》

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