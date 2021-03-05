緬甸上月發生軍事政變以來，軍方一直暴力鎮壓各地的反政變示威。在示威前線，不乏見到女性尤其是年輕女性的蹤影，例如19歲少女瑪良烏（Ma Kyal Sin）周三在曼德勒（Mandalay）的一場示威中頭部中彈身亡，她的英勇事蹟感動全球，不少人為她落淚，亦為緬甸抗爭贏得國際高度關注。緬甸的軍方及宗教傳統把女性置於男性之下，而在今次的示威，女性就成為了重要支柱，挑戰國家的性別刻板印象。

瑪良烏（Ma Kyal Sin）又名鄧家希，洋名Angel，熱愛跳舞、吃辣、和大紅色的唇膏，也是跆拳道冠軍。她知道軍警對示威者不手軟，所以早在facebook寫下遺言，交代血型、聯絡電話等資料，以及一旦死後捐贈器官的遺願，說「請把我的眼角膜和其他器官捐出去」。她亦在facebook感謝父親支持她參與示威。瑪良烏周三穿上「一切都會好起來」的T恤上街，出發前與父親相擁道別，最後在下午頭部中槍被殺。瑪良烏的友人喬努烏（Ma Cho Nwe Oo）指瑪良烏每天都會參加各地的集會，形容「她是為國捐軀的英雄」，「通過參與這場革命，反映我們這代年輕女性的勇氣不比男性小」。

少女走在最前線亦最易受傷 3少女頭部或心臟中彈亡

雖然風險極大，但示威爆發數周以來，女性一直站在緬甸示威的最前線，她們聚集起來，當中有罷教的教師、罷工的制衣工人和醫療人員，這些行業都是由女性主導。從事醫療工作的女性志願者在街頭組成巡邏隊，照料傷者和臨終者。最年輕的女子往往走在最前線，亦不幸被軍警盯上。周三有兩名年輕女子頭部中彈，一人靠近心臟位置中彈，這三發子彈結束了三名年輕女性的生命。

女性已成為這場運動的支柱，她們公開藐視這國家的性別刻板印象。28歲醫生尹尹翁（Yin Yin Hnoung）說：「年輕女性現帶領示威，因為我們有母性，我們不能讓下一代被毀掉。我們不在乎自己的生命，只關心我們的後代。」

緬甸專家：女性手無寸鐵卻是真正的勇士

丹尼爾·井上亞太安全研究中心的美籍緬甸專家米米溫伯德博士（Miemie Winn Byrd）說：「儘管現在是黑暗日子，流血的畫面都讓我心碎，但我更樂觀，因為看到女性走上街頭。在這場鬥爭，我看好女性。她們手無寸鐵，卻是真正的勇士。」27歲社運人士埃欽扎芒（Ma Ei Thinzar Maung）表示，發生政變５天後，她和另一名同齡女性參加仰光的一場示威，「在反對獨裁的鬥爭中，女性佔據前線陣地，因為我們相信這是我們的事業」。

緬甸軍沒有高級女軍官 價值極保守

隨着軍方手握大權，女性將成為最大的受害群體，緬甸國防軍價值觀十分保守，在正式公文中，他們認為女性應衣著樸素。根據聯合國的調查，緬甸武裝部隊的高級軍官中沒有女性，更有士兵有組織地輪姦少數民族女性的情況。在將軍們的世界觀，女性常常被視為軟弱與不純潔。在這個以佛教為主的國家，傳統的宗教等級制度也把女性置於男性之下。

緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）在本周較早時間發言，表示對示威的不當行為嗤之以鼻，稱他們「不得體的衣著違背緬甸文化」，得體相信指要求女性穿長褲。

瑪良烏被槍殺前穿著運動鞋和破洞牛仔褲，她向其他示威者分發清洗眼睛用的水。片段顯示，警方周三開殺戒前，瑪良烏高喊「我們不會逃跑……不可以流血」。哥盧茂（Ko Lu Maw）為瑪良烏拍下最後的數張相片，她在一群示威者前擺出一個警惕且驕傲的姿態，「她是我這輩子見過最勇敢的女孩」。

瑪良烏的T恤下面戴着一個星形吊墜，因為她的名字在緬甸語中的意思是「純潔的星星」。友人喬努烏指出：「她會說，『如果你看到一顆星星，記住那就是我』。我會永遠驕傲地記住她。」

美國《紐約時報》/《蘋果》資料室

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