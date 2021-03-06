美為猩猩打動物用武肺疫苗

美國加州聖迭戈動物園早前有8隻大猩猩感染武漢肺炎後，園方先後向另外4隻紅毛猩猩和5隻倭黑猩猩，接種美國輝瑞藥廠子公司碩騰（Zoetis）研發的實驗性動物用武肺疫苗，是全球首國為猩猩接種武肺疫苗。

園方為9隻猩猩各接種兩劑疫苗，其中一隻接種的蘇門答臘紅毛猩猩卡倫（Karen），也是1994年首隻接受開胸心臟手術的猩猩。

今年1月園內8隻大猩猩染疫，懷疑是接觸無病徵的確診工作人員後感染，是全球首宗武肺病毒傳染給大型猿猴的個案。園方估計這批猩猩染疫痊癒後已有抗體，未有替牠們接種疫苗。

「毅力號」處女航探索火星環境

美國太空總署（NASA）的火星探測器「毅力號」（Perseverance）上月登陸火星，NASA周五表示這架6輪探測車已成功完成首次試航，33分鐘內移動約6.5米。

NASA表示「毅力號」周四在火星赤道北方的耶澤羅撞擊坑（Jezero Crater）裏，先是前進4米，原地左轉150度，再倒後移動2.5米，在火星表面留下輪胎痕迹。

NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）的工程師札瑞費恩（Anais Zarifian）說：「這是我們第一次『驗貨』的機會，讓毅力號去兜兜風。」她形容這次試航非常順利，對任務和團隊而言是「巨大里程碑」。

「毅力號」任務副主管霍格（Robert Hogg）表示，工程師正為它搭載的小型無人機「機智號」（Ingenuity）準備首次飛行，團隊正制訂飛行區域。他還提到這趟任務至今還未遇過重大挑戰。

涉歧視童書大師作品登亞馬遜暢銷書榜首

美國兒童繪本大師蘇斯博士（Dr.Seuss）6本作品，因含「政治不正確」漫畫而在周二起停刊。蘇斯博士其他作品旋即在美加掀起搶購潮，童書《The Cat in the Hat》更成為亞馬遜暢銷書排行榜榜首。

截至周五早上，蘇斯博士的作品《One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish》等15本未停刊的童書，進駐亞馬遜二十大暢銷排行榜。《Green Eggs and Ham》 和《The Cat in the Hat》亦登上加拿大的亞馬遜十大暢銷書。

美國國家教育協會在1997年開始，以蘇斯博士的誕辰定為「全美讀書日」（Read Across America Day）。經常宣揚種族和性別平等的總統拜登，未有如前總統特朗普和奧巴馬做法，在「全美讀書日」宣言提到蘇斯博士。

中央社／法新社／美國全國廣播公司

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