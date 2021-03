美為猩猩打動物用武肺疫苗

美國加州聖迭戈動物園早前有8隻大猩猩感染武漢肺炎後,園方先後向另外4隻紅毛猩猩和5隻倭黑猩猩,接種美國輝瑞藥廠子公司碩騰(Zoetis)研發的實驗性動物用武肺疫苗,是全球首國為猩猩接種武肺疫苗。

園方為9隻猩猩各接種兩劑疫苗,其中一隻接種的蘇門答臘紅毛猩猩卡倫(Karen),也是1994年首隻接受開胸心臟手術的猩猩。

今年1月園內8隻大猩猩染疫,懷疑是接觸無病徵的確診工作人員後感染,是全球首宗武肺病毒傳染給大型猿猴的個案。園方估計這批猩猩染疫痊癒後已有抗體,未有替牠們接種疫苗。

「毅力號」處女航探索火星環境

美國太空總署(NASA)的火星探測器「毅力號」(Perseverance)上月登陸火星,NASA周五表示這架6輪探測車已成功完成首次試航,33分鐘內移動約6.5米。

NASA表示「毅力號」周四在火星赤道北方的耶澤羅撞擊坑(Jezero Crater)裏,先是前進4米,原地左轉150度,再倒後移動2.5米,在火星表面留下輪胎痕迹。

NASA噴射推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory)的工程師札瑞費恩(Anais Zarifian)說:「這是我們第一次『驗貨』的機會,讓毅力號去兜兜風。」她形容這次試航非常順利,對任務和團隊而言是「巨大里程碑」。

「毅力號」任務副主管霍格(Robert Hogg)表示,工程師正為它搭載的小型無人機「機智號」(Ingenuity)準備首次飛行,團隊正制訂飛行區域。他還提到這趟任務至今還未遇過重大挑戰。

涉歧視童書大師作品登亞馬遜暢銷書榜首

美國兒童繪本大師蘇斯博士(Dr.Seuss)6本作品,因含「政治不正確」漫畫而在周二起停刊。蘇斯博士其他作品旋即在美加掀起搶購潮,童書《The Cat in the Hat》更成為亞馬遜暢銷書排行榜榜首。

截至周五早上,蘇斯博士的作品《One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish》等15本未停刊的童書,進駐亞馬遜二十大暢銷排行榜。《Green Eggs and Ham》 和《The Cat in the Hat》亦登上加拿大的亞馬遜十大暢銷書。

美國國家教育協會在1997年開始,以蘇斯博士的誕辰定為「全美讀書日」(Read Across America Day)。經常宣揚種族和性別平等的總統拜登,未有如前總統特朗普和奧巴馬做法,在「全美讀書日」宣言提到蘇斯博士。

中央社/法新社/美國全國廣播公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!